Drake se moque gentiment du tatouage qu’a fait son père à son effigie

Il y a 5 ans, le père de Drake, Dennis Graham, s'est fait tatouer le visage de son fils sur le bras, afin de lui rendre hommage. Même plusieurs années après, le rappeur charrie toujours autant son père.

Fier de son fils le rappeur Drake, Dennis Graham avait décidé, il y a 5 ans, de se faire tatouer la tête de celui-ci sur le bras. Un acte plein d'amour mais qui semble quelque peu raté. D'ailleurs Drake ne s'en remet toujours pas, et ne manque pas de le faire savoir. Notamment en ayant posté une photo via Instagram la semaine dernière, avec une légende légèrement sarcastique.

«J'étais juste assis là à me demander pourquoi tu m'as fait comme ça. On est de la même famille pourtant», a écrit le rappeur juste en dessous de la photo. Un commentaire auquel son père n'a pas manqué de réagir sur le ton de l'humour, lui aussi.

«Je t'aime et tu me manques. Hahaha, j'ai demandé à 16 personnes d'essayer d'arranger ça, et ça fait mal», a rétorqué Dennis Graham.

Et il faut dire que Drake ne manque pas une occasion pour se moquer gentiment de son père. Puisque la photo qu'il a postée est en réalité la première version du tatouage. Dennis Graham l'avait ensuite fait refaire en 2018, et le résultat était bien plus convaincant.

A noter que Drake est, lui aussi, adepte des tatouages puisqu'il en possède un certain nombre. Dont les visages des Beatles, de Denzel Washington ou encore d'Aaliyah. Il avait même souhaité se faire celui de Céline Dion, mais la chanteuse canadienne l'avait supplié de ne pas le faire.