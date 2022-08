Mort de Marion Campan : la comédienne qui incarne sa petite-amie dans la série OPJ lui rend un émouvant hommage

Bouleversée par la disparition soudaine de l’actrice Marion Campan, sa partenaire de jeu dans la série OPJ, Lisa Couto Texeira, lui a rendu un émouvant hommage.

Un choc. Ce jeudi 18 août est tombée une terrible nouvelle : la comédienne Marion Campan a été retrouvée morte à son domicile de La Réunion, le 15 août dernier. La jeune femme de 30 ans, qui jouait dans la série de France Télévisions OPJ, venait d’achever le tournage de 4e saison.

Lisa Do Couto Texeira, qui incarnait sa petite-amie à l’écran, a partagé son émotion au travers d’un texte touchant posté sur Instagram. «J'aurais rêvé faire un post en rendant uniquement hommage à cette belle île et à mon équipe d’amour en disant que ce n’est qu’un au revoir et qu’on repart bientôt…», a-t-elle d’abord écrit, faisant référence à la fin du tournage de la saison 4 à La Réunion. «Malheureusement toutes mes pensées en ce moment vont vers toi Marion, merci pour cette belle énergie, tes rires, tes yeux qui m’ont souvent aidé… Mon premier amour de télé, c’était un challenge mais ta bienveillance et cette connexion magique lors de nos séquences ont rendu la tâche tellement plus facile. Je ne vais plus revoir ma brigade au complet, j’appréhende déjà de voir notre couple à l’écran sans pouvoir t’envoyer un message pour rire de ce moment qui par magie rend si bien ou que l’on s’impatiente de rejouer ensemble pour faire mieux», a-t-elle ensuite confié, avant de s’adresser une nouvelle fois à la disparue.

«Marionette, je pense que l’on aurait tout fait pour que tout te soit plus léger, maintenant nous n’avons plus qu’à accepter ton choix et nous dire que tu rejoins nos plus belles étoiles et que l’on se revoit bientôt», a-t-elle écrit.

Lisa Do Couto Texeira a ensuite évoqué le reste du casting. «Yaelle, Nathan, Antoine, hâte qu’on la rende d’autant plus fière de nous et de la faire rire aux éclats, tu seras toujours avec nous, à jamais», a-t-elle conclu.

Marion Campan interprétait Joséphine Fleury, la médecin légiste de l’équipe dans la série OPJ, dont la 3e saison vient d’être diffusée sur France 3.

Son corps a été découvert ce lundi 15 août à son domicile de Saint-Paul. L’interprète de la médecin légiste dans la série devait rentrer prochainement en métropole. Alors que la piste du suicide serait privilégiée, le parquet de Saint-Denis a ouvert une enquête «afin d’établir avec certitude les circonstances du décès».

La sœur de l’actrice, Chloé Campan, a expliqué sur son compte Facebook que le corps de Marion Campan devrait être rapatrié dans les prochains jours. Elle a lancé une cagnotte en ligne à cet effet, en expliquant que «toute notre famille, ainsi que ses amis sont anéantis» : «Entre nos parents qui vont se déplacer et les choses à préparer. Si vous avez envie de participer de quelque manière qu'il soit à toute cette organisation je vous joins à ce message un lien pour nous aider».