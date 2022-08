Meghan Markle : ce geste symbolique en faveur de la cause animale

Meghan Markle et le prince Harry ont choisi d’adopter un nouveau chien. Agé de 7 ans, le beagle a été sauvé d’un laboratoire de tests.

Pas de chiots pour les Sussex. L’ex-couple royal a récemment adopté un beagle issu d’un laboratoire de tests, après la fermeture de ce dernier le mois dernier. Mais plutôt que de choisir un chiot, Meghan et Harry ont jeté leur dévolu sur une chienne de 7 ans, baptisée Momma Mia, a rapporté Page Six. Un geste symbolique pour la duchesse qui, plutôt que de craquer pour un jeune chien, souhaitait venir en aide à un animal plus âgé, a expliqué au LA Times Shannon Keith, avocate des droits des animaux qui dirige le Beagle Freedom Project.

Le nouveau membre de la famille des Sussex figurait parmi les 4.000 chiens saisis par les autorités américaines après la fermeture de l’usine Envigo, en raison de la violation du bien-être animal et de leurs conditions de détention déplorables. L’entreprise commercialisait des chiots destinés à la recherche pharmaceutique et biotechnologique. Momma Mia, le nouvel animal de compagnie de Meghan et Harry, faisait partie des chiennes à avoir donné naissance à ces petits appelés à être vendus.

Ce n’est pas la première fois que Meghan Markle donne une seconde chance à une bête à poils. Le premier compagnon à quatre pattes de l'ex-duchesse, un autre beagle prénommé Guy, est lui aussi issu d’un chenil. L’animal avait été abandonné avant d’être adopté par la mère d’Archie et Lilibet.