Cancer de Florent Pagny : son ami Patrick Bruel donne des nouvelles rassurantes

Alors que Florent Pagny se bat contre un cancer du poumon depuis janvier dernier, son ami de longue date Patrick Bruel a partagé des nouvelles rassurantes.

Florent Pagny va mieux. Invité d’RTL ce vendredi pour évoquer son nouveau single, Patrick Bruel a donné de bonnes nouvelles sur l’état de santé de son ami de longue date. Dans une publication partagée hier sur Twitter par la radio, l’interprète de «Casser la voix» s’est voulu rassurant. Interrogé sur le tournage du clip «Terra Corsa», qui a réuni en février dernier les deux hommes mais aussi Patrick Fiori sur l’île de beauté, puis sur l’état de santé actuel du coach de The Voice, Patrick Bruel a partagé des nouvelles optimistes.

«Ça va beaucoup mieux»

«Aux dernières nouvelles, je pense que ça va beaucoup mieux», a expliqué l’artiste sans souhaiter s’étendre sur le sujet afin de respecter la vie privée de Florent Pagny. «Je pense que les choses suivent leur cours plutôt dans le bon sens et on en est tous heureux», a poursuivi ce dernier rappelant à quel point Florent Pagny et lui-même sont liés par une vieille amitié. «Florent et moi c’est une amitié qui dure depuis très très longtemps», a-t-il souligné.

Demain, @PatrickBruel sera l’invité de RTL. Au micro de @StevenBellery, il nous présentera son nouveau single « Encore une fois ». Il évoquera aussi le combat de son ami, @florentpagny, contre la maladie. Rendez-vous demain à 8h45 sur #RTL pic.twitter.com/HsJbzZpSMd — RTL France (@RTLFrance) August 25, 2022

Mi-août, Florent Pagny lui-même avait d'ailleurs partagé avec son public de bonnes nouvelles sur Instagram. En vacances, le chanteur avait publié une photographie accompagnée d’un message résolument positif : «Tout va très bien !! Je reprends des couleurs en Mer Egée, magnifique».

Après avoir annoncé son cancer publiquement en janvier dernier et suivi une chimiothérapie durant plusieurs mois, l’interprète de «Caruso» avait annoncé la fin de son traitement en mai dernier.