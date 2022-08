25 ans de la mort de Lady Di : la princesse en 10 dates

La princesse Diana a chamboulé la vie de la famille royale, de ses fiançailles avec le prince Charles jusqu'à son décès tragique. Voici dix dates marquantes de sa vie.

1er juillet 1961

Naissance de Diana Spencer à Sandringham (est de l'Angleterre).

29 juillet 1981

Mariage avec le prince Charles, héritier de la couronne britannique.

21 juin 1982

Naissance de William, deuxième dans l'ordre de succession au trône.

15 septembre 1984

Naissance de son second fils, Harry.

10 avril 1987

Sa poignée de main à une personne atteinte du sida fait le tour du monde, à une époque où les malades sont ostracisés.

9 décembre 1992

Elle se sépare du prince Charles. Quelques mois auparavant, Andrew Morton révélait dans la biographie à succès «Diana, sa vraie vie» les détails du naufrage de son couple, ses crises de boulimie et ses tentatives de suicide.

20 novembre 1995

Dans une interview choc à la BBC, elle se confie sur ses infidélités, celles du prince Charles et met en doute les capacités de ce dernier à faire un bon roi.

28 août 1996

Divorce avec le prince Charles.

25 juin 1997

Diana cède ses robes aux enchères au profit de la lutte contre le cancer et le sida, deux des nombreuses causes qu'elle défendait.

La vente rapporte 5,7 millions de dollars.

31 août 1997

Décès dans un accident de voiture à Paris au côté de son nouveau compagnon Dodi Al-Fayed.