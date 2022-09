Adil Rami : le footballeur et Léna Guillou se sont séparés

Adil Rami et Léna Guillou se sont séparés, a annoncé le footballeur sur son compte Instagram.

Le footballeur Adil Rami et Léna Guillou, candidate de télé-réalité, ont décidé de mettre un terme à leur histoire d’amour après six mois de relation. Ils avaient en effet officialisé leur relation en février dernier sur le réseau social TikTok.

Le sportif de 36 ans a annoncé la nouvelle ce jeudi 1er septembre sur son compte Instagram, expliquant vouloir se concentrer sur sa carrière. Comme en témoignent leurs publications respectives, les deux célébrités sont toutefois restées en bons termes.

«j'ai besoin d'être à fond dans mes objectifs»

«Bonjour les amis... Je ne lui souhaite aucun mal, bien au contraire... Mais j'ai besoin d'être à fond dans mes objectifs et j'ai surtout besoin de mon énergie pour soutenir ma famille», a-t-il écrit en légende d’une photo de lui, casquette noire sur la tête.

«Je sais ce que je veux et ce dont j’ai besoin… Je sais dire stop et ne pas oublier mes objectifs», a poursuivi l'ex de Pamela Anderson, avant de souhaiter «bonne continuation à Léna» et «ce qu’elle mérite».

Révélée dans l’émission de téléréalité Les Marseillais à Dubaï en 2021, Léna Guillou a également évoqué sa rupture en story, peu de temps après Adil Rami.

«Effectivement ma relation avec Adil est terminée. Je lui souhaite d'atteindre ses objectifs et la sérénité. Quant à moi, j'avance. Même les meilleurs films ont un générique de fin», a-t-elle écrit.

Sans surprise, le post du champion du monde n’a pas manqué de faire réagir ses abonnés, qui ont été nombreux à saluer la bienveillance de son message. «Classe et respectable», «Bravo très classe», peut-ont notamment lire.

«Hoo, vous alliez tellement bien ensemble», «Oh non vous étiez tellement mignons», «Je ne m'attendais pas à votre rupture, votre couple respirait le vrai amour», «Dommage que tu sois plus avec», ont commenté d’autres internautes, manifestement attristés par cette séparation.