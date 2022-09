Charlène de Monaco : sa fille se coupe elle-même les cheveux et ceux de son frère (photo)

Charlène de Monaco ne manque pas d’humour. La princesse a partagé sur son compte Instagram la nouvelle coupe de cheveux de ses enfants. Un dégradé peu académique réalisé par sa fille Gabriella juste avant la rentrée scolaire.

Une coupe improvisée. Alors que sa fille Gabriella a joué des ciseaux avant la rentrée qui se tient ce lundi 5 septembre en principauté, se coupant elle-même les cheveux et s’en prenant aussi à ceux de son frère, Charlène de Monaco a dévoilé dans un message plein d’humour, la coupe réalisée par la fillette de 7 ans.

Le résultat : une frange clairsemée pour Gabriella, et une coupe à trous pour son frère Jacques, que l’épouse du prince Albert a partagé sur Instagram. «Gabriella s'est donnée à elle-même et à son frère une coupe de cheveux !!!», a-t-elle commenté, photo à l’appui. «J'ai hâte d'être à l'école lundi...», poursuit-elle avec ironie, visiblement plus embarrassée pour ses enfants que fâchée.

Il faut dire que la princesse a déja été confrontée à la créativité de sa fille en matière de coiffure.

Gabriella adepte des coiffures personnelles

Ce n’est en effet pas la première fois que la fillette décide de se couper les cheveux seule. En août 2021, Gabriella avait déjà taillé sa frange elle-même, obligeant sa maman à rattraper le coup tant bien que mal. «Désolée ma belle j’ai fait de mon mieux pour arranger ça», avait posté à l’époque Charlène de Monaco, au côté d’une photo de sa fille la frange taillée en pointe.

Si Gabriella a quelques progrès à faire en matière de coupe, une chose est sûre, mère et fille partagent le même goût pour les coiffures audacieuses.

Pour mémoire, Charlène de Monaco avait adopté en décembre 2020 une coupe mi-rasée mi-longue résolument punk, qui avait largement fait réagir et certainement beaucoup plu à sa fille.