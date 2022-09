Larsa Pippen est-elle en couple avec le fils de Michael Jordan ?

Selon le site américain TMZ, Larsa Pippen – l’ex-épouse de la star de la NBA Scottie Pippen – a été aperçue au restaurant en compagnie de Marcus Jordan, le fils de son ancien coéquipier, Michael Jordan. Les rumeurs sur leur potentiel couple affolent la Toile depuis.

Une étrange histoire. Le site américain TMZ vient de publier une série de clichés sur lesquels Larsa Pippen, l’ex-épouse de l’ailier des Bulls de Chicago, Scottie Pippen, apparaît en compagnie de Marcus Jordan, le plus jeune fils de Michael Jordan, ancienne gloire de la NBA qui – avec Scottie Pippen – a dominé la ligue américaine dans les années 1990.

Larsa Pippen, 48 ans, et le jeune homme de 31 ans, ont partagé un déjeuner avec un autre couple dans un restaurant japonais de Miami avant de quitter ensemble l’établissement. TMZ précise toutefois qu’aucune marque d’affection manifeste n’a été échangée entre eux pendant le repas. Officiellement séparée de Scottie Pippen depuis 2018, Larsa Pippen - une proche de Kim Kardashian - est connue pour son goût pour les hommes plus jeunes qu’elle, comme le YouTuber américain Harry Jowsey (25 ans), le basketteur Ben Simmons (26 ans), ou encore Malik Beasley (25 ans, et alors marié).

Pour rappel, autrefois très proches, même après leur retraite respective, Scottie Pippen et Michael Jordan sont en froid depuis la mise en ligne de la série documentaire «The Last Dance». L’ailier des Bulls a regretté le choix de son ancien coéquipier de faire un film à sa gloire, sans se soucier des autres. Et ce n’est pas cette nouvelle situation qui va venir calmer l’ambiance entre eux.