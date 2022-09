Jason Momoa se rase les cheveux pour dénoncer l'usage du plastique (vidéo)

Jason Momoa se coupe les cheveux pour la bonne cause. Alors qu’il milite pour l’arrêt du plastique à usage unique, il a décidé de se raser la tête. Une séquence qu’il a partagée sur son compte Instagram.

Un acte militant. L’acteur d’Aquaman a dit «bye bye» à sa longue chevelure. Non pas pour un nouveau rôle mais pour sensibiliser le grand public à une cause qui lui tient à cœur : l’arrêt du plastique à usage unique.

Dans une vidéo le montrant se faire raser la tête en direct, Jason Momoa explique son geste et demande aux internautes de faire leur part pour sauver la planète.

«Aidez-moi»

«Je me rase les cheveux pour dénoncer les plastiques à usage unique. J’en ai assez de ces bouteilles en plastique», explique-t-il, et de détailler son point de vue. «Il faut arrêter. Les fourchettes en plastique et toutes ces cochonneries finissent dans notre terre, dans nos océans», souligne-t-il.

«Toutes ces choses dans nos océans sont si tristes», poursuit la star, avant de demander aux internautes de l’aider dans son combat. «Aidez-moi», conclut-il, incitant le public à éliminer le plus possible le plastique dans leur vie. Un message fort qui lui coûte, puisque l'acteur semble loin d'être ravi de perdre sa longue tignasse.