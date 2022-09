Bilal Hassani révèle avoir été victime d’un viol, après avoir été drogué à son insu

Dans l’émission Sept à Huit diffusée sur TF1, Bilal Hassani a déclaré avoir été victime d’un viol en 2019. Le chanteur avait gardé le silence pour ne pas subir une surenchère de cyberharcèlement.

La fin d’un silence subi. Dans le dernier numéro de Sept à Huit, diffusé dimanche 11 septembre, Bilal Hassani a fait de lourdes confidences sur un événement traumatique survenu il y a trois ans. Le chanteur de 23 ans a révélé avoir subi un viol en 2019.

S’il n’a pas révélé l’identité de son agresseur, Bilal Hassani a déclaré qu’il s’agissait d’une de ses proches connaissances, qui aurait abusé de lui à l’issue d’une fête : «Avec une personne de mon cercle, quelqu'un à qui je faisais confiance, on est partis en soirée», a déclaré le nouveau juré de Danse avec les stars.

«Je ne ressentais pas ce que l’on ressent quand on boit deux ou trois verres»

Lors de cette soirée, Bilal Hassani affirme avoir bu deux ou trois verres, dont les effets secondaires se sont avérés inattendus et disproportionnés : «Je ne ressentais pas ce que l'on ressent quand on boit deux ou trois verres. J'étais clairement sous l'influence d'une substance que je n'avais pas voulu prendre», a-t-il poursuivi.

Avec audace et fierté, il impose sa singularité.



Depuis son enfance, cela lui vaut attaques et menaces. Comment a-t-il gardé intact son rêve de gosse: devenir une popstar ? @iambilalhassani qui révèle un viol subi en 2019. Il est ce soir face à @audrey_crespo.





19h30 @TF1 pic.twitter.com/V5PLe6ALSF — Sept à Huit (@7a8) September 11, 2022

À la suite de l’ingestion de ces substances à son insu, Bilal Hassani affirme avoir été sujet à des pertes de mémoire et de connaissance, jusqu’à son réveil : «Je me réveillais et il se passait ce qui peut se traduire par une agression sexuelle. C'était un viol», s’est-il souvenu.

Le lendemain matin, le jeune artiste s’est réveillé au côté de son agresseur, sans comprendre pourquoi : «Je me suis dit : "Ne pose pas de question, ne dis rien, avance, passe à autre chose"», a-t-il continué.

Bilal Hassani avait caché son viol pour éviter les messages haineux

Bilal Hassani a affirmé face aux journalistes de Sept à Huit qu’ils seraient les seuls à recueillir le récit de cet abus, qu’il a dissimulé pendant trois ans. L’agression s’était produite en 2019, soit l’année où il avait représenté la France à l’Eurovision avec son titre «Roi».

Cette époque coïncide avec la période durant laquelle Bilal Hassani avait été victime de nombreuses campagnes de cyberharcèlement et d’attaques homophobes et racistes, en raison de sa participation au célèbre concours.

L’artiste avait donc choisi le silence comme protection : «Si j'avais porté plainte, ça se serait su assez vite et ça serait devenu le sujet (...) Je n’avais pas envie de donner une nouvelle corde pour nourrir la haine que je reçois», a-t-il terminé.