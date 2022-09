Britney Spears «n'a plus de but» depuis que ses fils sont partis

Dans un message audio partagé ce week-end sur Instagram, la chanteuse a évoqué le choix de ses fils de ne plus la voir, confiant «ne pas comprendre» et précisant qu'«une grande partie d’elle est morte» depuis leur départ.

Une situation qui la ronge. Alors que ses fils Sean Preston, 16 ans, et Jayden James, 15 ans, ont décidé de s'éloigner d'elle, Britney Spears est revenue sur cette situation qui la mine. Après leur avoir adressé jeudi une lettre sur son compte Instagram, la star a évoqué dans un message audio, relayé ce week-end, ce qu’elle ressent depuis qu’elle ne les voit plus, précisant qu’«ils étaient tout pour elle».

Rappelant d’abord avoir eu la garde de ses fils, fruit de son union avec Kevin Federline, à 70 % ente leur 6 et 9 ans, soit à l'époque «bien plus» que son ex-mari comme elle l’a précisé, Britney Spear a laissé parler son cœur et partagé sa tristesse. «Depuis qu’ils sont partis, j’ai honnêtement l’impression qu’une grande partie de moi est morte», a expliqué l’interprète de «Toxic».

«Littéralement, je n'ai plus de but. Ils étaient ma joie. Ils étaient tout pour moi. J'ai hâte de les voir», poursuit la chanteuse qui n’a pas vu ses enfants depuis des mois, rappelant par ailleurs qu’ils étaient sa raison de vivre. «C'était pour ça que je vivais. Et puis tout d'un coup, ils étaient partis et mon cœur s’est arrêté de battre».

Un éloignement qu’elle ne comprend pas

Mais dernièrement, ses adolescents - qui selon leur père Kevin Federline n’assumeraient notamment pas de voir leur maman poser nue su les réseaux - ont décidé de couper les ponts avec Britney Spears, au point pour l’instant de ne plus la voir. Un choix catégorique qui dépasse l'artiste.

«Je ne comprends pas comment c'est si facile pour eux, juste de me couper comme ça. Je ne le comprends pas», a ainsi confié l’artiste meurtrie, qui espère bien pouvoir renouer le contact. Des retrouvailles que ses fils n’excluent pas.