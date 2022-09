Mort d'Elizabeth II : interdit d'uniforme militaire, le prince Harry clôt toute polémique autour de sa tenue pour les obsèques

Alors que le prince Harry n’a pas été autorisé à porter son uniforme militaire lors des différentes cérémonies organisées à l’occasion des obsèques d’Elizabeth II, le duc de Sussex a mis un terme à toute polémique éventuelle sur sa tenue.

Un costume classique. Le prince Harry coupe court aux spéculations sur sa tenue et son hypothétique ressentiment d’être privé de costume militaire pour les obsèques de sa grand-mère, la reine Elizabeth II. C’est ce que révèle le journaliste spécialiste de la famille royale Omid Scobie, dans un tweet partagé en fin de journée relayant les propos du porte-parole des Sussex.

Sussex spokesperson: “[Prince Harry] will wear a morning suit throughout events honouring his grandmother. His decade of military service is not determined by the uniform he wears and we respectfully ask that focus remain on the life and legacy of Her Majesty Queen Elizabeth II.”

— Omid Scobie (@scobie) September 13, 2022