Leonardo DiCaprio : l'acteur est-il en couple avec Gigi Hadid ?

Kristen Zang, Gisele Bündchen, Bar Refaeli, Blake Lively… elles ont toutes succombé au charme de Leonardo DiCaprio. Séparé depuis peu de Camila Morrone après quatre ans de relation, l’acteur serait désormais en couple avec Gigi Hadid.

Le célibat, très peu pour lui. Leonardo Di Caprio ne serait plus un cœur à prendre, à en croire les photos publiées par The Daily Mail. On y voit le mannequin de 27 ans et l’interprète de «Titanic», de vingt ans son aîné, très complices lors d’une soirée à New York, en marge de la Fashion Week.

Leonardo DiCaprio, 47, and Gigi Hadid, 27, get cozy at a friend's party in NYC as they're seen together for FIRST TIME amid rumors https://t.co/ZOYzasggkO pic.twitter.com/z2DNY3oa1Z — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 14, 2022

Des clichés qui viennent s’ajouter à des déclarations d’un de leurs proches - dont l'identité n'a pas été révélée - au magazine People. Selon cette source, Leonardo DiCaprio et Gigi Hadid prendraient le temps de se découvrir, mais ne sortiraient pas encore ensemble. Pas de liaison officielle donc, mais un rapprochement visible.

Si l’acteur a pour habitude de tomber amoureux de femmes plus jeunes que lui, il n’est pas souvent sorti avec de jeunes mères de famille. C’est pourtant le cas de Gigi Hadid qui a une fille, prénommée Khai et âgée de 2 ans, dont elle est séparée du père, le chanteur Zayn Malik.