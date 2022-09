Ryan Reynolds : l’acteur partage la vidéo de sa première coloscopie pour sensibiliser au dépistage du cancer colorectal

A 45 ans, Ryan Reynolds a réalisé sa première coloscopie et a partagé son expérience sur les réseaux sociaux, pour sensibiliser ses abonnés au dépistage du cancer colorectal.

Ce mardi 13 septembre, l’acteur Ryan Reynolds a partagé sur son compte Instagram les images de sa première coloscopie, un examen médical permettant d’analyser l'intérieur du gros intestin (côlon) à l'aide d'un endoscope, un tube souple muni d’une caméra.

Pour réaliser ce dépistage du cancer colorectal, la star de Deadpool, qui s’est associée à l'organisation Lead From Behind (en français «mener depuis derrière»), était accompagnée de son ami Rob McElhenney. «Rob et moi avons tous les deux eu 45 ans cette année. Et une des étapes de cet âge est de passer une coloscopie», a affirmé l’acteur canadien.

les médecins lui ont retiré un polype

«Normalement, je n’aurais jamais fait en sorte qu’une procédure médicale soit filmée et partagée. Mais ce n’est pas tous les jours que l’on peut sensibiliser les gens à quelque chose qui va très certainement sauver des vies. C’est une motivation suffisante pour que je vous dise qu’on me met une caméra dans le derrière», a poursuivi le quadragénaire, qui s’est fait une petite frayeur.

En effet, les médecins lui ont diagnostiqué un polype sur le côté droit du côlon, une tumeur bénigne qui peut devenir cancéreuse. Heureusement, cette «simple étape» permet de la retirer et «d'interrompre une éventuelle complication qui aurait pu devenir un cancer ou une maladie s'en approchant», a-t-il souligné.

«Je ne plaisante pas, lui a lancé le médecin. C’est exactement pour cette raison que vous faites cela. Vous n’aviez aucun symptôme». Son acolyte Rob McElhenney, coprésident de son club de football de Wrexham, s’est lui aussi soumis à ce test de dépistage grâce auquel il a découvert qu’il avait plusieurs polypes, qui ont pu être retirés.

Ryan Reynolds et Rob McElhenney rappellent que «le cancer du côlon peut être évité». «Si vous avez 45 ans ou plus, demandez à votre médecin de vous faire passer une coloscopie», peut-on lire à la fin de la vidéo, visionnée à ce jour par plus de 6 millions de personnes.