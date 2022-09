Brad Pitt en couple avec Emily Ratajkowski ?

Selon le site américain Page Six, Brad Pitt et Emily Ratajkowski auraient été aperçus ensemble à plusieurs reprises. Mais le duo ne serait pas officiellement en couple.

La rumeur enfle. Selon le site américain Page Six, Emily Ratajkowski et Brad Pitt ont été aperçus ensemble à deux reprises récemment. Assez pour que les tabloïds du monde entier commencent à chercher à en savoir plus sur ce couple potentiel qui a déjà un surnom : Bratajkowski.

Une source bien renseignée à Hollywood précise que les rumeurs ne cessaient de grandir autour d’eux, mais que Brad Pitt ne voyait «personne en particulier en ce moment». Il ajoute toutefois que la situation entre eux pourrait évoluer plus rapidement qu’on ne le pense.

Le site américain OK! Magazine a recueilli pour sa part le témoignage d’une source à propos de la manière dont Brad Pitt, 58 ans, et Emily Ratajkowski, 31 ans, se sont retrouvés pour ces deux rendez-vous. «Il lui a demandé si elle voulait sortir, et elle a dit oui. Elle a toujours trouvé que Brad était mignon, et elle s’est dit qu’elle n’avait rien à perdre en acceptant de passer du temps avec lui», est-il précisé.

Toujours au coeur d’un divorce contentieux avec Angelina Jolie, Brad Pitt semble profiter de la vie après-mariage, avec des spéculations de relations avec la chanteuse Lykke Li, ou les comédiennes Alia Shawkat et Andra Day.

Emily Ratajkowski a récemment demandé le divorce après les rumeurs de tromperie de son mari, Sebastian Bear-McClard. Elle avait récemment affirmé dans une vidéo publiée sur TikTok qu’elle se sentait prête pour rencontrer des hommes.