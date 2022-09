Robin Wright demande le divorce

Selon le site américain TMZ, Robin Wright a demandé le divorce de Clément Giraudet, citant des «différends irréconciliables» dans les documents présentés au tribunal jeudi dernier. Le couple serait séparé depuis le 31 juillet.

La fin d’une belle histoire. Mariée au Français Clément Giraudet, directeur des relations VIP chez Yves Saint Laurent, depuis quatre ans, Robin Wright a officiellement demandé le divorce selon des documents déposés devant le tribunal jeudi dernier, rapporte le site américain TMZ. La comédienne de 56 ans aurait cité des «différends irréconciliables» pour justifier cette séparation qui remonterait au 31 juillet dernier.

Il s’agit du troisième divorce pour Robin Wright. Elle a épousé l’acteur Dane Witherspoon en 1986 après leur rencontre sur le tournage du feuilleton «Santa Barbara», avant que le couple ne divorce deux ans plus tard. Elle a ensuite été en couple avec Sean Penn après la séparation de ce dernier d’avec Madonna en 1989. Ils ont été mariés de 1996 à 2010, et ont eu deux enfants, une fille, Dylan, 31 ans, et un fils, Hopper, 29 ans.

La comédienne a également entamé en 2012 une relation avec l'acteur Ben Foster, qu’elle a failli épouser, avant que la cérémonie de mariage ne soit finalement annulée en 2014.