Ashton Kutcher : ce jour où, très alcoolisé, il a déclaré sa flamme à Mila Kunis

Ashton Kutcher a révélé comment il avait déclaré ses sentiments à celle qui est aujourd'hui son épouse, l’actrice Mila Kunis.

Digne d’une comédie romantique. L’histoire d’amour entre Ashton Kutcher et Mila Kunis passionne toujours autant, et l’acteur ne se prive pas de livrer quelques anecdotes sur leur vie commune.

Dernièrement, c’est au cours d'une séance d'entraînement filmée pour son podcast «Our Future Selves» (une vidéo a été postée sur le TikTok de la marque Peloton à voir ci-dessous) qu’il s’est laissé aller à raconter les circonstances dans lesquelles il avait déclaré sa flamme à Mila Kunis. Il a profité de la présence du chanteur Kenny Chesney à ses côtés pour confier que son titre «You and Tequila» était intimement lié à son histoire d’amour avec l’actrice.

«La première fois que j'ai dit à ma femme que je l'aimais, c'était en écoutant ‘You and Tequila’. J'avais peut-être bu un peu trop de tequila. Je me suis pointé ivre chez elle, à 2h du matin, et j'ai commencé à crier: ‘Toi et la tequila, ça me rend fou’. Je lui ai dit que je l'aimais, et elle m'a répondu: ‘Ne le dis pas si tu ne le penses pas. Est-ce que tu vas m'aimer demain matin quand tu te réveilleras avec cette gueule de bois?'’», a-t-il raconté. Sûr de ses sentiments, il a pris soin de renouveler sa déclaration enflammée dès le réveil. «Au matin, j'ai dit : 'Je t'aime toujours».

Les deux acteurs s’étaient rencontrés pour la première fois en 1998 sur le tournage de la série «That’ 70s Show». Très jeunes à l'époque, ils sont longtemps restés de simples amis avant de commencer à se fréquenter en 2012. Ils ont célébré leur mariage en 2015 et sont aujourd'hui les heureux parents de Wyatt (7 ans) et Dimitri (4 ans).

Parallèlement à leurs carrières respectives, ils consacrent beaucoup de leur temps à des oeuvres caritatives. La vidéo postée sur le TikTok de Peloton montre d'ailleurs Ashton Kutcher en plein entrainement pour le marathon de New York. Il courra pour récolter des fonds pour sa fondation, Thorn, qui veut protéger les enfants des prédateurs sexuels en ligne.