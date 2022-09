Billy Crawford : le chanteur star des années 2000 revient sur son histoire d’amour avec Lorie

Billy Crawford a accepté de se confier sur l’histoire d’amour qu’il a vécue avec la chanteuse Lorie au début des années 2000.

Retour sur une relation très médiatisée. Alors que Billy Crawford fait partie de la nouvelle saison de Danse avec les Stars, l’ancien chanteur star des années 2000, aujourd’hui reconverti dans l’animation télé dans son pays d’origine, les Philippines, se laisse aller à quelques confidences sur le passé, et notamment sur son histoire d’amour avec Lorie, une autre jeune chanteuse qui était aussi à la mode à l’époque.

« On est restés ensemble pendant quatre ans. Au début, ça a été fort et à la fin, ça ne marchait plus, c’est tout. C’est grâce à elle et sa famille que je parle français. Je la remercie, a-t-il dit dans une interview pour Le Figaro. Nous ne sommes plus en contact. On s’est seulement envoyé un message sur Instagram au moment de la naissance de nos enfants respectifs. C’est la vie qui continue. »

la plus belle des déclarations pic.twitter.com/KRqxcCqFJB — une grosse bolossa (@lagrossebolossa) June 15, 2022

«Ça n'a pas été évident parce qu'avec Billy on s'est rencontré sur des plateaux. Toutes les semaines, tous les week-ends, on se retrouvait. On a fini par tomber amoureux», avait confié Lorie à PureCharts en décembre 2021. Si les deux jeunes gens s'entendaient à merveille, la surmédiatisation a compliqué leur histoire. «Je n'avais aucun problème à parler de lui, et lui à parler de moi. Mais la première fois qu'on s'est retrouvés face-à-face avec des paparazzi, je l'ai tellement mal vécu. Et après, j'avais peur. J'avais peur de ressortir», avait-elle expliqué.

Suite à cette surexposition médiatique, le chanteur a fait une grave dépression, durant laquelle il a développé une addiction à l’alcool. C’est sa compagne, Coleen Garcia, qui l’a aidé à traverser cette sombre période : «C’est elle qui m’a sauvé la vie. J’étais perdu comme un petit bébé quand je l’ai rencontrée. Elle ne m’a pas dit de changer mais m’a donné beaucoup d’amour et de soutien. Et pour elle, je n’avais plus envie de faire des bêtises», a-t-il confié.