George Clooney : il a commis une «terrible erreur» avec ses enfants

Alors qu’il fête ses huit ans de mariage avec sa femme Amal, George Clooney s’est laissé aller à quelques confidences à propos de ses jumeaux. Et l’acteur a avoué avoir commis une «terrible erreur».

Ils se sont dit oui en septembre 2014, et ont eu deux enfants par la suite. Des jumeaux nés le 6 juin 2017 et prénommés Ella et Alexander. Depuis cinq ans, George Clooney et sa femme Amal tentent d’être de bons parents, à l’écoute de leurs progénitures. Mais la star américaine, qui sera à l’affiche le 5 octobre prochain de la comédie romantique «Ticket to Paradise» avec Julia Roberts, a avoué avoir commis «une terrible erreur», mercredi 28 septembre, sur le plateau de «CBS Mornings».

Interrogé par la journaliste et animatrice Gayle King, l’acteur de 61 ans a en effet expliqué que ses enfants parlaient déjà trois langues : l’anglais, le français… et l’italien. «Nous leur avons fait apprendre l’italien. (…) Mais Amal et moi, nous ne parlons pas italien. Nous les avons armés d’une langue avec laquelle ils peuvent nous nuire. Et nous ne savons pas vraiment ce qu’ils disent», a-t-il confié, le sourire aux lèvres.

George Clonney qui reste plutôt discret sur sa vie privée, a néanmois ajouté que son fils Alexander était désormais «un grand farceur» comme son père.