Florence Foresti : qui est Alexandre Kimonek, son nouveau compagnon ?

Florence Foresti a retrouvé le bonheur. En juin dernier, l’humoriste a officialisé sa relation amoureuse, avec Alexandre Kominek. L’occasion de découvrir qui est cet homme, de 14 ans son cadet.

Alors que l’humoriste opère une rentrée sur les chapeaux de roues, avec notamment un retour sur scène dans son spectacle «Boys Boys Boys», mais aussi à la télé, avec sa première série intitulée, «Désordres» et diffusée sur Canal + à partir de ce lundi, Florence Foresti a toutefois réussi à trouver du temps pour l’amour, grâce à Alexandre Kominek.

En effet, en juin dernier, le couple avait officialisé sa relation lors d’une représentation du spectacle de Vincent Dedienne, avant de se montrer plus complice dans les tribunes de Roland Garros, quelques jours plus tard.

Qui est Alexandre Kominek ?

Tout comme sa compagne âgée de 14 ans de plus que lui, Alexandre Kominek est humoriste. Né le 20 novembre 1989, le jeune artiste a grandi à Genève, et est fils unique. Il a tenté des études de droit, dont il s’est finalement éloigné en 2012. Quelques années plus tard, après avoir essuyé un échec pour entrer au cours Florent, le jeune homme s’est tourné vers un Bachelor en direction artistique à Genève, dont il est sorti diplômé en 2014.

Après différentes opportunités et expériences de la scène, Alexandre Kominek a remporté le Banane Comedy Club de Lausanne en 2014, et s’est classé finaliste du concours Jokenation en 2015. La même année, il est présent au Montreux Comedy Club, puis en 2017, c’est au Jamel Comedy Club, qu’il s’est produit.

Un an plus tard, le compagnon de Florence Foresti a lancé son stand up show intitulé «Bâtard Sensible», tandis que parallèlement, il a présenté quelques chroniques pour Radio Télévision Suisse. En 2020, il a fait ses premiers pas devant l’objectif, en intégrant le casting de la mini-série «6 x Confiné.e.s», sur Canal +, aux côtés de Vincent Cassel ou encore Ludivine Sagnier.