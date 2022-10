Gisele Bündchen et Tom Brady en route pour un divorce

La mannequin Gisele Bündchen et le quarterback Tom Brady seraient sur le point de divorcer. Marié depuis 13 ans, le couple de superstars aurait fait appel à des avocats.

La fin d’une histoire. La super-model Gisele Bündchen et son époux, la star du football américain Tom Brady, semblent avoir atteint un point de non-retour. Alors que le couple ultra glamour traverse depuis quelque temps des difficultés et vit déjà séparé, les deux stars pourraient définitivement mettre un terme à leur mariage. Ils se seraient respectivement alloués les services d’avocats, d’après Page Six.

Selon une source citée par le journal, la mannequin brésilienne de 42 ans et le sportif de 45 ans étudieraient les modalités de leur divorce. «Je ne pense pas qu'il y aura un retour maintenant. Ils ont tous les deux des avocats et examinent ce qu'impliquera une scission, qui obtiendra quoi et quelles seront les finances», a-t-elle déclaré après avoir un temps cru que le couple pourrait dépasser leur crise conjugale. «Je n'ai jamais vraiment pensé que cette dispute serait la fin, mais il semble que ce soit le cas», a précisé cette dernière.

Plusieurs rumeurs ont circulé quant à l’origine de leur séparation. Parmi elles, la décision de Tom Brady de ne pas mettre un terme à sa carrière. Des informations démenties depuis. Cette décision serait finalement provoquée par l’usure de leur couple.

Enfants, patrimoine : les modalités du divorce à définir

Toujours est-il que Gisele Bündchen et Tom Brady, couple multimillionnaire, vont devoir acter les modalités de leur divorce et se partager leur fortune. En 2011, ils étaient notamment arrivés sur la première marche du podium des couples les mieux payés selon le classement Forbes, avec des revenus estimés à 75 millions d’euros en un an.

Ensemble depuis 2006, le couple s’était marié trois ans plus tard. Ils avaient accueilli leur premier enfant, un garçon, en 2009, puis une petite fille en 2012. Ils vont donc également devoir statuer sur la garde de Benjamin, 12 ans, et Vivian, 9 ans. Sur ce point, le couple, «très investi» dans le bonheur de leurs enfants, se dirigerait vers une garde partagée, a fait savoir un proche.