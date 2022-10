Hilary Swank va devenir la mère de jumeaux à l'âge de 48 ans

Invitée de l’émission «Good Morning America» sur la chaîne américain ABC, Hilary Swank a annoncé qu’elle allait devenir la mère de jumeaux. La comédienne de 48 ans n’a pas précisé si elle allait avoir recours à la gestation pour autrui.

Une si longue attente. C’est une Hilary Swanl rayonnante qui a annoncé sur le plateau de l’émission «Good Morning America», sur la chaîne américain ABC, que sa famille allait s’agrandir et qu’elle allait devenir mère de jumeaux. Une maternité que la comédienne de 48 ans – qui n’a pas précisé si elle comptait faire appel à la gestation pour autrui – souhaitait depuis longtemps. «C’est quelque chose que j’ai attendu pendant très longtemps, et ma prochaine étape est que je vais devenir mère. Et pas d’un enfant, mais de deux», lance-t-elle au comble du bonheur.

En 2006, alors qu’elle était mariée à Chad Lowe, Hilary Swank avait déjà fait part de son envie de devenir mère, «un jour, quand le moment sera venu», confiait-elle au site américain People. «J’y pense depuis que je suis très jeune», avait-elle précisé. Malheureusement, elle et son mari divorçaient l’année suivante. Elle a ensuite été en couple avec son agent, John Campisi, de 2007 à 2012, et a été brièvement fiancée à son conseiller financier, Rubon Torres en 2016.

En 2018, elle s’est mariée avec le producteur Philip Schneider après deux ans de relation. Et aujourd’hui, les voilà prêts à franchir un nouveau pas en devenant les heureux parents de jumeaux.