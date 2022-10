L’arnaqueuse Anna Delvey sort de prison pour la seconde fois

L’arnaqueuse Anna Delvey, dont l’histoire rocambolesque a été portée à l’écran avec succès, est sortie de prison, ont fait savoir ses avocats. Après avoir purgé une première peine en 2019 pour son escroquerie de l'élite new-yorkaise, elle avait de nouveau été incarcérée en mars 2021.

Une seconde libération. Anna Sorokin, plus connu sous le nom d’Anna Delvey, sort pour la seconde fois de prison. La trentenaire, qui avait défrayé la chronique lors de la sortie de la mini-série «Inventing Anna», avait été condamnée une première fois pour avoir escroqué quelque 275.000 dollars à des banques, des hôtels et des amis en se faisant passer pour une riche héritière. Libérée en février 2021 pour bonne conduite, elle avait été arrêtée une seconde fois, un mois plus tard, en raison de l’expiration de son visa. Elle était depuis derrière les barreaux.

Libérée sous caution

«Nous sommes extrêmement satisfaits de la décision du tribunal aujourd'hui de libérer Anna Sorokin», a déclaré l'avocat de Sorokin Duncan Levin, cité par Variety. «Le juge a reconnu à juste titre qu'Anna n'est pas un danger pour la communauté», a-t-il poursuivi. La jeune femme a payé une caution de 10.000 dollars, soit un peu plus de 10.000 euros, pour retrouver sa liberté. Une libération partielle selon les informations de Bloomberg, puisqu’elle est assignée à résidence et doit porter un bracelet électronique. Elle est également interdite d’accès aux réseaux sociaux.

Durant son second séjour en réclusion, Anna Sorokin ne s’est pas croisée les bras. En mars dernier, elle avait participé au podcast «Call her Daddy» depuis la prison où elle était détenue, et s’est également offert le luxe d’organiser, en mai, une exposition d'art au Public Hotel de Manhattan. Là encore, d’après Variety, elle y avait pris la parole depuis le centre de détention Ice Orange County, grâce à un appel vidéo. Un mois plus tard, c'est sur le marché des NFT qu'elle s'était lancée.