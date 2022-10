Kanye West : après le scandale de ses tee-shirts «White Lives Matter», le rappeur part définitivement en vrille dans Clique X

Ce jeudi, myCanal a publié l’interview de Kanye West, réalisée par Mouloud Achour pour «Clique X». Une prise de parole qui tombe au lendemain de la polémique de ses tee-shirts «White Lives Matter», à la Fashion Week parisienne. Lors de cette interview exclusive, le rappeur aborde la liberté, le racisme, sa perception des réseaux et de la mode et fait encore de choquantes déclarations.

Lunaires, dégoûtants, fascinants, ou révoltants, à chacun de choisir le qualificatif. Une chose est certaine, qu’ils soient à mettre sur le compte de la folie ou pas, les propos de Kanye West lors de son interview pour Clique X au lendemain de la Fashion Week, où ses tee-shirts «White Lives Matter» ont fait polémique, ne peuvent pas laisser indifférent. Morceaux choisis.

Sur black lives matter

«Qu’as-tu voulu exprimer avec les tee-shirts ‘White Lives Matter’ ?», lui a demandé Mouloud Achour. «A un certain moment, j’ai vu des Blancs porter des tee-shirts qui disaient ‘Black Lives Matter’. Comme s’ils me rendaient un réel service en portant un tee-shirt me rappelant que ma vie comptait, comme si je ne le savais pas déjà. Donc j’ai pensé que j’allais leur rendre la faveur. Comme ça les Blancs savent que leur vie compte aussi», a déclaré Kanye West . L'homme, déjà réputé pour sa mégalomanie, a ensuite dit que les gens s’accordent tous à lui reconnaître «son génie», mais veulent parfois «le faire taire quand il dit des choses avec lesquelles ils ne sont pas d’accord».

«Pourquoi dis-tu que «Black Lives Matter» est une arnaque ?», lui a ensuite demandé Mouloud Achour. «Parce que ça a été prouvé. Il y a des personnes qui ont réussi à tirer des bénéfices de cette initiative. Les preuves existent. Pour aider les populations noires, on aura besoin de plus que des tee-shirts, plus qu’une maison à 6 millions de dollars. Il nous faut ce qui nous a été promis. Comme on n’a jamais reçu nos 40 acres et une mule, ça nous met dans une position où on a l’impression de ne pas avoir d’autres choix que d’avorter de nos enfants. Au point qu’à New York aujourd’hui il y a plus d’enfants noirs qui sont avortés que de naissances», tente-t-il d'expliquer.

Avant d'ajouter : «C’est similaire à ce qui s’est passé chez Gap, ils ont promis des magasins, Adidas aussi», dit-il, mélangeant d’un coup ses réflexions sur l’avortement avec ses affaires commerciales et ses démêlés avec les deux enseignes.« Mais ils n’ont pas tenu leurs promesses, poursuit-il. Ils ont estimé qu’ils pouvaient ignorer leurs promesses».



«Moi en tant que leader je dois parler aux dirigeants en tête-à-tête. C’est une relation basée sur le respect», se laisse-t-il ensuite aller à dire, comme pour s'adresser directement aux dirigeants des deux marques. «C’est possible, mais ils doivent faire preuve de respect, a-t-il martelé. C’est un partenariat, je ne suis pas en-dessous d’Adidas. Je ne leur appartiens pas, contrairement à ce que les gens ont pu dire».

sur sa santé mentale

Outre ses partenariats en déliquescence, Kanye se montre obsédé par le fait que les personnes lui demandent sans arrêt s’il va bien depuis qu’il a passé quelque temps en hôpital psychiatrique. «C’est comme un MeToo mental, ose-t-il comparer. Comme à la fête de Noël des Kardashian, J-Lo (Jennifer lopez, ndlr) me demande : ‘ça va, je veux juste m’assurer que ça va’». Puis il parle de son rapport à l’argent. «J’en parle aussi pour dire que si je suis fou, alors pourquoi j’ai la capacité de donner autant de valeur aux choses qui vous importent le plus ? Ils disent que je suis fou, mais on est fou jusqu’à ce qu’on ait raison», estime-t-il.

Le musicien et designer considère ensuite que sa collaboration avec Louis Vuitton n’a jamais eu lieu à cause de ses opinions. «Parce que j’avais des opinions politiques, parce que je ne portais pas de tee-shirts BLM (Black Lives Matter, ndlr) ou parce que je portais une casquette rouge (celle du slogan MAGA de Donald Trump, qu’il a portée à de multiples occasions pour montrer son soutien à l’ancien président américain, ndlr). Je dois dire que le fait que je souhaitais voter pour Trump est la principale raison de mon séjour en hôpital, parce que Kim (Kardashian, ndlr), ma femme (qui a demandé le divorce depuis, ndlr) disait : ‘cette casquette c’est pour les petites bites’. Scooter Braun (son manager, ndlr) disait : ‘tu sais, ça va flinguer ta carrière’. Sakiya Sandifer disait : ‘tu ne veux pas être du mauvais côté de l’Histoire’. Harvey de TMZ disait : ‘Enlève cette casquette’. Kris Jenner disait : ‘Enlève cette casquette’. Imaginez un environnement où quelqu’un d’aussi virulent que moi se voit dire par tout son entourage de ne pas dire ce en quoi il croit. On me disait que j’étais une mauvaise personne parce que je pensais différemment des autres à Hollywood (…). C’est comme si des gens me disaient que je ne peux pas porter un tee-shirt qui dit «White Lives Matter», affirme-t-il.

de nouveau sur l'avortement

Plus tard, à propos de la liberté (et une conversation digne des meilleurs moments de Jean-Claude van Damme) il dit : «dans l’Amérique noire, nous n’avons pas les soins médicaux dont nous avons besoin, des moyens pour accoucher en sécurité. Le planning familial a été créé par Margaret Sanger avec le KKK pour assassiner des personnes noires. C’est vraiment de l’eugénisme, et nous vivons un Holocauste en tant que Noirs, que Juifs, en tant que la dernière tribu de Juda, la 12e tribu, le sang du Christ. Parce qu’on est également juifs. Et si vous interrogez une personne juive sur sa race, elles vous dira que ce n’est pas une race mais un peuple. Si on se considérait plus que comme des personnes de couleur, plus que comme juste une race, mais comme un peuple, nous traiterions les gens différemment», analyse-t-il.

«Parle-moi de tes enfants», finit par lui demander Mouloud Achour alors que l’entretien va s’achever. «J’aime mes enfants. Je protège mes enfants, dit-il. Oubliant que Kim Kardashian a demandé le divorce, il ajoute : «Et je suis ici aussi pour préserver et protéger leur mère (qui pour mémoire supplie qu’il arrête de la harceler, ndlr). Grâce à mon influence, ma protection et ma place de chef de famille, je pourrai influencer beaucoup de personnes au nom de Jésus», a-t-il conclu.

Une prise de parole polémique aux Etats-unis

Kanye West a ce 6 octobre donné une autre interview, aux Etats-Unis cette fois, et à un présentateur de la Fox réputé pour ses prises de positions très conservatrices.

Le rappeur s'est assis pour une interview avec Tucker Carlson qui a été diffusée dans l'épisode du Tucker Carlson Tonight.

Pour ne citer qu’un des moments perturbants de leur rencontre, celui où Kanye West évoque la perte de poids de la chanteuse Lizzo en dit long sur son esprit prompt à la divagation.

Le rappeur explique ainsi que la chanteuse est attaquée sur Instagram parce qu'elle a perdu du poids. Il pense que c’est «parce que les médias (dont certains luttent activement contre la grossophobie, ndlr) veulent répandre la perception que le surpoids est le nouvel objectif, alors que c'est en fait malsain. Laissons de côté le fait que ce soit la mode ou que les gens trouvent cela attirant, chacun ses goûts. C'est en fait cliniquement malsain, dit-il. Que les gens fassent la promotion de cela, c'est démoniaque… C'est un génocide de la race noire. Ils veulent nous tuer de toutes les manières possibles».

Autant dire que ces nouvelles prises de parole de Kanye West ont de quoi mettre de l'huile sur l’incendie allumé lors de la Fashion Week... Pour mémoire, ce lundi 5 octobre à Paris, Kanye West a une nouvelle fois (outil marketing ou maladie, les analyses extérieures divergent) suscité la controverse, en arborant un tee-shirt floqué avec la très connotée (car reprise par les suprémacistes blancs aux Etats-Unis) formule «White Lives Matter» lors de son défilé Yeezy. Il s’était d’abord laconiquement justifié le lendemain sur Instagram en déclarant : «Black Lives Matter était une arnaque». De nombreux internautes, anonymes comme célébrités à l’instar de Gigi Hadid ou Hailey Bieber, se sont montrées profondément choqués par l’attitude du rappeur et son mépris envers les gens qui avaient osé le critiquer, en particulier une journaliste de Vogue que Kanye, en représailles, a choisi de moquer.

C'est aussi sur un ton menaçant qu'il a demandé à Justin Bieber de «tenir sa femme» (Hailey), avant «qu'il ne s'énerve», a-t-il écrit sur Instagram.

La star a également choqué en prenant la pose au côté de Candace Owens, une éditorialiste politique star de l'Art-right, farouche anti-avortement et membre de la NRA, et qui avait pour la petite histoire qualifié l’ex du rappeur, la star de la télé-réalité Kim Kardashian, de «prostituée».

Pour mémoire, le rappeur afro-américain n’en est pas à sa première provocation du genre. Kanye West s'était déjà attiré les foudres de l'opinion, notamment après ses propos sur l'esclavage en 2018 : «On entend parler de l’esclavage qui a duré 400 ans. Pendant 400 ans ? Ça ressemble à un choix». En 2013, il avait porté une veste avec le drapeau confédéré. Il avait également porté une casquette MAGA («Make America Great Again», slogan de Donald Trump) pendant un certain temps en 2018, et notamment lors de sa visite à la Maison Blanche, lorsqu'il était venu rendre visite à l’ancien président américain.