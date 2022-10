Katherine Schwarzenegger serait prête à avoir un autre enfant avec Chris Pratt

Dans un entretien avec le site américain US Weekly, Katherine Schwarzenegger a confié qu’elle et son mari, l’acteur Chris Pratt, n’étaient pas opposés au fait d’avoir d’autres enfants ensemble. Ils sont déjà les heureux parents de deux filles, Lyla, 2 ans, et Eloise, 4 mois.

Ils filent le parfait amour. Dans une interview accordée au site américain US Weekly, Katherine Schwarzenegger a confié aimer l’idée «d’avoir beaucoup d’enfants et une grande famille». Déjà maman de deux petites filles – Lyla, 2 ans, et Eloise, 4 mois – nées de son union avec Chris Pratt, la fille d’Arnold Schwarzenegger ne souhaite pas pour autant planifier la suite. «Ce Dieu décidera pour nous, nous ferons avec», lance la jeune femme de 32 ans.

Katherine Schwarzenegger a également expliqué que la maternité lui avait permis de voir sa mère, Maria Shriver, comme «un modèle à suivre», elle qui a élevé quatre enfants. «Je me sens privilégiée de voir la manière dont elle parient à équilibrer tout cela. J’apprends énormément à son contact», ajoute-t-elle.

Chris Pratt, qui était déjà le papa d’un petit garçon de 10 ans, Jack, né de sa précédente relation avec la comédienne Anna Faris, s’est toujours montré enthousiaste à l’idée de bâtir une grande famille avec sa nouvelle compagne. «Je veux plein d’enfants. Peut-être passer moins de temps à travailler, et plus de temps à profiter de la vie», lâchait-il au site américain etonline.com en janvier 2019.