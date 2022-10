Prince William : l'héritier du trône se met à la boxe

Alors qu’il était en déplacement jeudi à Londres pour promouvoir un programme sportif dédié aux jeunes, le prince William s’est essayé à la boxe. Rocky Balboa n’a qu’à bien se tenir.

Depuis le décès de sa grand-mère, la reine Elizabeth II, le prince William enchaîne les engagements et les sorties publiques. Accompagné de son épouse Kate Middleton, le frère du prince Harry a fait le déplacement jeudi 13 octobre à la Copper Box Arena, située dans le parc olympique Queen Elizabeth, à Londres, afin de célébrer les 10 ans de l’association Coach Core, qui forme des jeunes afin qu’ils deviennent entraîneurs.

A cette occasion, le prince de Galles a passé les gants de boxe et s’est amusé à donner quelques coups en suivant scrupuleusement les conseils du coach. Féru de sport, l’héritier du trône et père de George, Charlotte et Louis n’a pas manqué non plus de taper dans le ballon et de prouver à tous qu’il se défendait aussi au football.

«Le sport est une façon incroyable d’apporter de l’espoir, de créer des liens et d’offrir des opportunités, et lorsque Coach Core a été créé avant les Jeux olympiques et paralympiques de 2012, il a été conçu pour utiliser ce pouvoir afin d’aider à changer la vie des jeunes», a-t-il expliqué lors de son discours officiel.