Camille Lellouche : l'humoriste a donné naissance à son premier enfant

Après avoir partagé les hauts et les bas de sa grossesse avec ses abonnés, Camille Lellouche a annoncé sur sa page Instagram, ce samedi 15 octobre, la naissance de son premier enfant. Une petite fille dont elle a accepté de dévoiler le prénom.

Carnet rose pour Camille Lellouche. Ce samedi 15 octobre, l'humoriste s'est emparée de sa page Instagram pour annoncer la naissance de sa fille, née six jours plus tôt. Sur une photo dévoilée à sa communauté virtuelle, Camille Lellouche a affiché le bracelet de naissance de sa petite Alma, sur lequel est indiqué la date du 9 octobre, et l'heure à laquelle elle est venue au monde.

«Alma. Tourbillon de ma vie. PS : pas eu l'temps d'aller faire ma manucure vous m'en voudrez pas...», a-t-elle écrit en légende du cliché posté pour ses 2,6 millions d'abonnés.

Une grossesse décomplexante pour les futures mamans

Camille Lellouche, qui avait annoncé sa grossesse en mai 2022 en dévoilant une photo de son ventre rond, s'était amusée pendant plusieurs mois à décomplexer les femmes enceintes, à coups de vidéos humoristiques et «stories» second degré.

En août dernier, la jeune femme de 36 ans avait même dévoilé son poids à ses abonnés, elle qui avait affirmé avoir pris «16, 17 kilos».