Ed Sheeran : ce cadeau insolite qu'il aime à offrir à ses amis

L'amitié c'est sacré, et pour Ed Sheeran cela passe par des «petits» cadeaux tels que des statues de pénis d'1,90m de haut.

Par amour de l’art ou de la plaisanterie ? Il faut croire qu’Ed Sheeran aime couvrir ses amis de présents, puisqu’après avoir gratifié Elton John d’un pénis en marbre géant pour son anniversaire, c’est à Sam Smith qu’il a fait la même faveur.

«Oh mon Dieu… c’est vraiment quelque chose. Je pensais que c’était une blague, mais c’est un pénis en marbre d’1m90 de haut», a déclaré Sam Smith alors qu’il était de passage sur le plateau du Kelly Clarkson Show. «Ça fait deux tonnes et je vais devoir le faire rentrer dans ma maison à l’aide d’une grue», a précisé le chanteur.

«Je ne sais pas si c’est parce que j’ai toujours été un connard ou quelque chose du genre», avait de son côté plaisanté l’interprète de Rocket Man, lors de son passage il y a quelques mois dans le «Carrie and Tommie Show» quant à Ed Sheeran et son drôle de cadeau. «Mais il est très grand et magnifiquement fait», avait précisé Elton John au sujet de l’objet.

Ce dernier avait d’abord suggéré à son époux de mettre la statue dans leur jardin, mais à cause de leurs deux enfants Zachary (10 ans) et Elijah (8 ans), David Furnish n'avait pas trouvé l'idée très bonne. Elton John a donc trouvé une autre solution pour l’indécent objet : «Il est maintenant caché quelque part dans la maison où ils ne peuvent pas le voir», avait-il révélé.

D’un tempérament facétieux, nul doute qu’Ed Sheeran doit beaucoup rire en imaginant ses amis en train d’essayer de trouver une place à son encombrant cadeau. En attendant le chanteur ne chôme pas : le 4 novembre il sortira d’ailleurs une nouvelle version de son dernier album en date, «Equals», qui contiendra les 14 titres initiaux ainsi que quatre morceaux bonus : ses tubes «Bam Bam» avec Camila Cabello et «Peru» avec Fireboy DML, et deux collaborations avec des artistes francophones, «2step» avec le rappeur Leo, et «Call On Me» avec Vianney.