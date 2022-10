JoeyStarr : le rappeur annonce ses fiançailles avec une chanteuse

Le rappeur JoeyStarr a fait savoir ce jeudi qu’il s’était fiancé avec la chanteuse narbonnaise Jade Kohler.

«Elle m’a dit ‘oui’ !!!» D’habitude très discret quant à sa vie sentimentale, JoeyStarr a laissé éclater sa joie sur Instagram après avoir demandé la main de sa compagne, la chanteuse Jade Kohler.

A 54 ans, le chanteur emblématique du groupe NTM célèbrera donc bientôt son mariage avec la jeune femme de 36 ans également auteure, compositrice, écrivaine, réalisatrice et comédienne. C'est notamment à elle que l’on doit la BO du film «J'adore ce que vous faites». JoeyStarr, qui produira le prochain album de sa belle, a également participé à son clip «Dernière cigarette».

«Très heureux de réaliser et produire le prochain EP de Jade Kohler, et j'en profite pour lui souhaiter tous mes vœux pour ses fiançailles avec Joey Starr», a posté l'auteur-compositeur et chanteur Thomas Monica, qui travaille sur le prochain titre de la chanteuse.

Avant de se fiancer avec Jade Kohler, JoeyStarr a notamment vécu des relations avec Béatrice Dalle, Maïwenn ou encore, plus récemment, l’animatrice Karine Le Marchand. Il est par ailleurs le papa de deux enfants fruits de ses amours avec la réalisatrice Leïla Sy, ainsi que d’un troisième petit garçon âgé aujourd’hui de 7 ans, dont l’identité de la maman n’a pas été rendue publique.