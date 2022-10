Elizabeth II : Sarah Ferguson aux petits soins pour les corgis de la reine (photo)

Pour son 63e anniversaire, Sarah Ferguson a partagé plusieurs photos la dévoilant en compagnie des deux corgis, qu’elle et son ex-mari, le prince Andrew, ont adoptés après le décès d’Elizabeth II, le 8 septembre dernier. L’ancienne belle-fille de la reine multiplie les attentions délicates à leur égard.

Alors que mi-septembre, le prince Andrew et son ex-épouse Sarah Ferguson, avaient annoncé via leur porte-parole adopter les deux corgis de la reine Muick et Sandy, la duchesse d'York a donné de leurs nouvelles. Elle a dévoilé, à l’occasion de son anniversaire, des photographies des deux chiens royaux sur ses réseaux, la montrant aux petits soins avec eux. «Des cadeaux qui continuent de donner», a réagi la duchesse en commentaire de ces clichés. Posant allongée dans l’herbe à leurs côtés, Sarah Ferguson y multiplie les caresses. Et visiblement Muick et Sandy apprécient.

Les internautes ravis

Touchés par cette publication, les internautes ont été ravi d’avoir des nouvelles des derniers corgis d’Elizabeth II, qui en a compté plus d'une trentaine au fil de sa vie. «Ravi de voir que les corgis sont aimés et heureux», «Mon cœur fond... Profitez de votre complicité», «J'aime l’idée que voyez ayez récupéré ces deux beaux amis. Leur propriétaire bien-aimée doit leur manquer. Notre reine serait si heureuse de les voir heureux et aimés», «Merci d'avoir partagé des nouvelles de ces adorables bébés», ont notamment réagi plusieurs internautes, entre autres messages.

Les deux chiots avaient été offerts par le prince Andrew à sa mère à quelques mois d’écart. Muick avait rejoint la reine au début de l'année 2021, alors que celle-ci était confinée, comme l’ensemble du pays. Le petit Sandy lui avait ensuite été offert à l'occasion de son 95e anniversaire.