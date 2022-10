Aya Nakamura : la chanteuse confirme à demi-mot être séparée de Vladimir Boudnikoff

La chanteuse Aya Nakamura semble avoir confirmé sa séparation avec le producteur de musique Vladimir Boudnikoff.

Habituellement très discrète sur sa vie privée, Aya Nakamura a semblé confirmer à demi-mot qu'elle n'était plus en couple avec Vladimir Boudnikoff.

Ce mardi 18 octobre, un compte Twitter de fan a avancé que l’artiste était séparée de son compagnon : «Après 2 ans de relation, Aya Nakamura et son ex-compagnon Vladimir Boudnikoff ne sont officiellement plus ensemble», pouvait-on lire. Un tweet auquel la chanteuse a réagi en aimant le contenu puis en postant un message depuis supprimé : «Célibataire comme jamais.»

Au mois d’août, Aya Nakamura et Vladimir Boudnikoff avaient été placés en garde à vue pour violences réciproques sur conjoint. Ils sont d’ailleurs attendus en novembre prochain au tribunal de Bobigny autour de cette affaire. «La femme que j'aime et moi-même allons très bien. Vraiment rien de grave, rien. Nous avons fait des bêtises ce soir-là et c'est la vie aussi. Je n'ai braqué personne. Avec aucune arme à feu, sans poudre, ni balles... Je ne suis pas El Chapo. Juste un fumeur, le soir à la maison avant Netflix. Donc tout va bien», avait notamment par la suite écrit le producteur dans une story Instagram.

Tout porte donc à croire qu’ils n’ont finalement pas surmonté leurs différends... Les deux s’étaient rencontrés en travaillant ensemble sur le tube «Pookie». En janvier dernier, ils ont accueilli leur premier enfant : une petite fille dont le prénom reste pour le moment inconnu.