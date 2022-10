Robbie Coltrane : les causes de la mort de l'interprète d'Hagrid dans Harry Potter révélées

Une semaine après sa disparition, les causes de la mort de l’acteur Robbie Coltrane, connu notamment pour son rôle d’Hagrid dans les films Harry Potter, viennent d’être révélées.

L’acteur était très malade à la fin de ses jours. Décédé ce 14 octobre, Robbie Coltrane s’est éteint à l'âge de 72 ans dans un hôpital près de chez lui en Ecosse, des suites d'une défaillance d'organes multiples, selon plusieurs rapports britanniques. Le certificat de décès de la star de Harry Potter indiquait également qu'il souffrait d'une septicémie, d'une infection des voies respiratoires inférieures et d’un problème cardiaque. Le document fait également état d’un diagnostic de diabète de type 2 et d'obésité.

L’acteur laisse derrière lui des milliers de fans éplorés mais aussi tous ceux qui ont joué avec lui dans la célèbre saga Harry Potter. «J’ai le cœur brisé d'apprendre que Robbie est parti. Je n'oublierai jamais l'odeur des cigares et de la colle à barbe - une merveilleuse combinaison. Personne d'autre sur cette planète n'aurait pu jouer Hagrid, seulement Robbie», a écrit Rupert Grint sur Instagram. «Tout comme Hagrid l'était dans les livres et les films, Robbie était dans la vie chaleureux, compatissant et hilarant. Un homme au cœur de géant qui veillait toujours sur nous même des décennies plus tard. Envoyez de l'amour à sa famille. Rendez-vous de l'autre côté», a poursuivi l’interprète de Ron.

Daniel Radcliffe garde également un tendre souvenir de Robbie Coltrane. «Robbie était l'une des personnes les plus drôles que j'ai rencontrées et nous faisait constamment rire en tant qu'enfants sur le plateau», a déclaré l’acteur dans Deadline. «J'ai particulièrement de bons souvenirs de lui gardant le moral sur le prisonnier d'Azkaban, quand nous nous cachions tous de la pluie torrentielle pendant des heures dans la hutte de Hagrid et qu'il racontait des histoires et faisait des blagues pour garder le moral. Je me sens incroyablement chanceux d'avoir pu le rencontrer et de travailler avec lui et très triste qu'il soit décédé. C'était un acteur incroyable et un homme adorable».

Emma Watson, alias Hermione dans les films, a elle aussi eu des mots touchants. «Robbie était comme l'oncle le plus amusant que j'aie jamais eu, mais surtout, il était profondément attentionné et compatissant envers moi en tant qu'enfant et adulte», a-t-elle déclaré. «Son talent était si immense qu'il était logique de lui faire jouer un géant - il pouvait remplir N'IMPORTE QUEL espace avec son génie.»