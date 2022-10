Kim Kardashian réagit après les propos antisémites de Kanye West

Kim Kardashian sort du silence après les propos antisémites de son ex-mari Kanye West. La femme d'affaire et influenceuse condamne fermement «les discours de haine».

Non à la haine. Après les messages à caractère antisémites postés sur les réseaux sociaux par Kanye West, Kim Kardashian a réagi, s’insurgeant contre les discours haineux dans un tweet, publié hier. Si elle ne cite pas le nom de son ex-mari, avec qui elle a quatre enfants, difficile de ne pas y voir une réponse aux propos de Ye, dont elle est séparée depuis février 2021, après sept ans de mariage.

«Le discours de haine n'est jamais acceptable ou excusable», souligne Kim Kardashian, condamnant fermement toutes formes de discrimination, avant de faire part de son soutien à la communauté juive, prenant la suite de sa soeur Khloé, hier. «Je me tiens au côté de la communauté juive et j'appelle à la fin immédiate de la terrible violence et de la rhétorique haineuse à son égard», poursuit-elle.

Hate speech is never OK or excusable. I stand together with the Jewish community and call on the terrible violence and hateful rhetoric towards them to come to an immediate end.

— Kim Kardashian (@KimKardashian) October 24, 2022