Kanye West : arrivé «sans invitation», le rappeur est évacué des locaux de la marque Skechers à Los Angeles

C'est la descente aux enfers pour Kanye West. Arrivé «sans invitation» dans les locaux de la marque de baskets Skechers mercredi, le rappeur américain a été escorté hors du bâtiment de Los Angeles.

L’ex de Kim Kardashian, qui dit souffrir de troubles bipolaires, se voit fermer toutes les portes. Récemment mis à l'écart par plusieurs partenaires commerciaux, dont Adidas, Kanye West, rebaptisé Ye, a été escorté mercredi hors d'un bureau de Skechers. Selon la marque de baskets, il serait arrivé avec quelques collègues «sans prévenir et sans invitation» dans l'un des bureaux, à Los Angeles.

«Skechers n'envisage pas et n'a aucune intention de travailler avec West. Nous condamnons ses récentes remarques clivantes et ne tolérons pas l'antisémitisme ou toute autre forme de discours de haine», a déclaré la société.

Le rappeur persona non grata

Ye a été suspendu de Twitter après avoir tweeté qu'il allait s'attaquer aux juifs, dans un message supprimé depuis par le réseau social car enfreignant ses règles. Il a aussi été suspendu d'Instagram. Adidas a mis fin mardi à sa collaboration avec la star à cause de ses remarques à caractère antisémite, devenant ainsi la dernière marque de vêtements en date à prendre cette décision. Plusieurs autres entreprises ont en effet coupé les ponts avec l'artiste.

L'agence CAA qui le représente, l'une des plus importantes d'Hollywood, a mis fin lundi à leur collaboration, tandis que la société de production MRC a annulé un documentaire pourtant déjà terminé sur le rappeur. La chaîne américaine de prêt-à-porter Gap a pour sa part annoncé mardi qu'elle allait retirer de ses magasins tous les produits issus de sa collaboration avec Kanye West, et fermer le site internet dédié. Et la maison de mode Balenciaga avait rompu la semaine dernière avec le rappeur.