Camille Lellouche dévoile une photo de son ventre post-partum

Camille Lellouche, qui a récemment donné naissance à une petite fille, a partagé une photo d’elle sur laquelle on peut voir son ventre post-grossesse.

Deux semaines après avoir accueilli sa petite fille prénommée Alma, l’humoriste Camille Lellouche a dévoilé ce dimanche 30 octobre une photo de sa silhouette.

Non sans autodérision, l’artiste de 36 ans, qui souhaite montrer la réalité d'une femme en post-partum, a pris la pose dans une cabine d’essayage, en soutien-gorge et en jean, qu’elle ne peut pas fermer.

«J’ai essayé un jean 3 tailles au-dessus ma taille, il me va nickel», a ironisé la chanteuse, casquette sur la tête et lunettes de soleil sur le nez.

Durant sa grossesse, Camille Lellouche s'est beaucoup amusée à décomplexer les futures mamans via des vidéos humoristiques et autres «stories» second degré.

La jeune femme avait notamment parlé de ses jambes lourdes, de sa cellulite, des varices, des nausées, et même affirmé avoir pris «16,17 kilos».