Rihanna : la possible apparition de Johnny Depp dans le défilé Savage X Fenty fait réagir les réseaux sociaux

Alors que Rihanna dévoilera le 9 novembre prochain sa nouvelle collection de lingerie, Savage X Fenty vol. 4, l’acteur Johnny Depp pourrait jouer les mannequins pour la star. Une apparition qui fait réagir.

Une apparition qui n'est pas au goût de tout le monde. Rihanna s’apprête à dévoiler la dernière collection de sa marque de lingerie Savage X Fenty à l'occasion d'un grand show, et il se pourrait bien que la chanteuse ait proposé à l’acteur Johnny Depp de participer au défilé. Selon les informations de TMZ, l’acteur sera l’invité surprise de ce show diffusé le 9 novembre prochain sur Amazon Prime.

L’interprète de Pirate des Caraïbes, dont la réputation a été largement entachée ces derniers temps, y ferait d’après le magazine américain une apparition vidéo, endossant, pour la première fois dans l’histoire de la marque, des vêtements de la collection homme.

Une collaboration qui fait déjà des remous

Alors que d’après leur source, la vidéo a déjà été tournée, cette possible apparition, qui n’a pour l’heure été confirmée ni par Rihanna, ni par l’acteur, a fait réagir sur les réseaux sociaux, opposant à nouveau les pro et anti Johnny Depp. Comme lors du procès très médiatisé qui l’a opposé à son ex-femme Amber Heard sur fond de violences conjugales et de révélations sordides, deux camps s’affrontent. De nombreux internautes ont fait part de leur incompréhension et de leur colère devant cette possible collaboration avec l’acteur, qu’il considère comme un «agresseur», menaçant d’ailleurs de boycotter la marque et critiquant largement Rihanna.

«Fou pour moi. Où est son équipe ? Son publiciste ? SON CERVEAU», «Et juste comme ça, toute notre excitation pour le #SavageFentyShow de cette année s’est envolée», «Rihanna qui soutient Johnny Depp (…) qu’elle le garde son album on n'en veut plus», peut-on notamment lire, quand d’autres s’interrogent : «Rihanna entre dans l'ère du Fenty Flop ?» Une collaboration que certains mettent d’ailleurs en doute. «Johnny Depp est un agresseur, avec une carrière d'acteur médiocre … alors pourquoi Rihanna voudrait le mettre dans son show ? Ceci est ahurissant».

Les défenseurs de l’acteur y voient quant à eux, un projet entre «deux victimes de violence conjugale», considérant Johnny Depp comme étant la victime d’Amber Heard, qui accuse elle aussi l'acteur de violence. Pour mémoire, Rihanna avait, de son côté, été violemment frappée par son ex Chris Brown en 2009. A l'époque, les images du visage tuméfié de la chanteuse avaient largement choqué.

«Les gens qui ne comprennent pas pourquoi Rihanna soutient Johnny Depp... Depp a été victime de violences conjugales et domestiques par Amber Heard, comme Rihanna l'a été par Chris Brown», « Rihanna et Johnny Depp sont tous les deux des survivants. Les femmes comme les hommes peuvent être victimes ou agresseurs», ont ainsi avancé plusieurs internautes.

Reste dorénavant à savoir si cette collaboration se confirmera.