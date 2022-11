La star de TikTok, Bella Poarch, était mariée... et vient de demander le divorce

Suivie par plus de 92 millions d’abonnés, la star de TikTok, Bella Poarch, vient de demander officiellement le divorce, rapporte le site américain TMZ. Une nouvelle surprenante pour de nombreux fans qui ignoraient qu’elle était mariée.

Une liberté retrouvée. Bella Poarch, qui est considérée comme une des plus grandes stars de TikTok avec plus de 92 millions d’abonnés, vient de demander le divorce, rapporte le site américain TMZ. Selon les documents officiels, la jeune femme – dont le véritable nom est Denarie – était en couple avec Tyler Poarch depuis quatre ans. La star cite des «différends irréconciliables» pour justifier la séparation.

Pour de nombreux fans, cette nouvelle peut surprendre, car Bella Poarch n’avait jamais évoqué le fait d’être mariée dans ses photos et vidéos postées sur le célèbre réseau social. Elle n’était jamais apparue portant une alliance non plus. Le couple se serait marié en janvier 2019 et n’a jamais eu d’enfant. La jeune femme compte garder son nom de famille malgré cette séparation.

Bella Poarch a fait ses débuts sur TikTok en avril 2020, et a vu sa notoriété monter en flèche après avoir posté la vidéo la plus «likée» de l’histoire du réseau social peu de temps après. Sa fortune est aujourd’hui estimée dans les environs de 5 millions de dollars. Elle a signé un contrat avec Warner Records en mai 2021, et réalise plusieurs projets pour des marques en tout genre. Elle fera une apparition dans le spectacle mode de Rihanna, Savage X Fenty show Vol. 4, le 9 novembre prochain.