Chris Evans élu «homme le plus sexy» de l'année 2022

C’est le comédien Chris Evans qui a été élu «l'homme le plus sexy» de l'année 2022 par le site américain People. Le comédien de 41 ans succède à Paul Rudd.

Une belle récompense. Chris Evans, 41 ans, vient d’être nommé «l'homme le plus sexy» de l'année 2022 par le magazine américain People dont il sera en couverture du numéro publié ce vendredi 11 novembre. «Ma mère sera tellement ravie. Elle est fière de tout ce que je fais, mais voilà une chose dont elle va vraiment pouvoir se vanter», confie l’acteur connu pour ses rôles dans les films «Avengers» sous les traits de Captain America.

.@ChrisEvans Is PEOPLE's 2022 #SexiestManAlive: 'My Mom Will Be So Happy' https://t.co/mxH1sxBPQ3 |: Michael Schwartz pic.twitter.com/10mGwfGqZk

— People (@people) November 8, 2022