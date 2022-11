Florent Pagny atteint d’un cancer : le chanteur «est guéri», assure Kendji Girac

Le chanteur Kendji Girac a donné des nouvelles rassurantes de Florent Pagny, qui avait annoncé il y a quelques mois se battre contre un cancer.

C’est une heureuse nouvelle. Florent Pagny, qui luttait contre un cancer du poumon, est «guéri et en forme», a fait savoir Kendji Girac. Interrogé sur leur collaboration sur un titre à paraître avec son nouvel album, attendu ce 11 novembre, l’interprète des «Yeux de la Mama» a confié à Télé7Jours les coulisses de leur duo.

«Florent Pagny, il était là quand j’ai gagné The Voice en 2014. J’ai toujours été fan de lui. Un jour, je lui ai proposé de faire un duo sur mon album. Il a fallu quatre ans pour que l’occasion se présente. Et là, ça tombait bien parce qu’il est guéri de son cancer et en forme. Florent m’a fait un beau cadeau. Il m’a avoué qu’il n’avait pas chanté depuis son pépin de santé», a-t-il déclaré. De quoi remplir de joie les fans de Florent Pagny.

Un appel aux dons pour la recherche

L’interprète de «Savoir Aimer», qui avait annoncé souffrir d'un cancer du poumon à la fin du mois de janvier, avait déjà rassuré ses fans le 29 octobre dernier, avec une vidéo diffusée dans le cadre de l'émission Taratata 100% contre le cancer.

Il y avait assuré que son état s’améliorait. «Comme vous le voyez, je me sens de mieux en mieux», avait-il fait savoir depuis la Patagonie où il habite, se réjouissant que les programmes contre le cancer «marchent de mieux en mieux». «Normalement, si tout va bien, l’année prochaine on se retrouvera enfin tous ensemble, pour chanter ensemble et pour chercher des dons, puisque ce sont les dons individuels qui permettent le développement et la recherche», avait poursuivi l’artiste, qui vient de fêter ce 6 novembre ses 61 ans.