Warren Beatty : l'acteur accusé de viol sur mineure

Star légendaire de «Bonnie & Clyde», l’acteur Warren Beatty fait l’objet d’une plainte déposée devant un tribunal de Californie pour viol sur mineure, a fait savoir ce mercredi 9 novembre le New York Times.

Les faits remonteraient à près de cinquante ans. Une femme de 62 ans vient de déposer une plainte pour viol devant un tribunal de Los Angeles contre Warren Beatty. Aujourd’hui âgé de 85 ans, l'acteur aurait à l'époque usé de son statut de star pour «séduire, manipuler, exploiter et contraindre [une mineure] à des rapports sexuels».

Kristina Hirsch affirme avoir en effet été contrainte à des relations sexuelles avec le légendaire acteur hollywoodien en 1973, lorsqu’elle avait 14 ans et lui 35, comme le rapporte ce 9 novembre le New York Times.

Si le nom de la star ne figure pas en toutes lettres dans la plainte, la description qui est faite dans les documents judiciaires semble bien le désigner sans équivoque. Il y est décrit «un acteur très connu nommé aux Oscars pour son rôle dans le film «Bonnie & Clyde» qui aurait «forcé (la victime) à avoir des relations sexuelles à plusieurs reprises après avoir fait sa rencontre sur un plateau de tournage», relate le NYT qui a pris connaissance de la plainte.

