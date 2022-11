Elijah Wood : sa ressemblance avec Daniel Radcliffe l'amuse, et il se verrait bien l'incarner dans un biopic

Interrogé sur sa ressemblance avec l’acteur Daniel Radcliffe, Elijah Wood, la star de la saga ciné «Le Seigneur des Anneaux», confirme que beaucoup de personnes le confondent avec le héros de «Harry Potter». Il dit s’en amuser et confie avec humour qu’il se verrait même bien incarner son homologue dans un biopic.

Le casting aurait de la gueule. Elijah Wood a déclaré qu’il serait partant pour incarner Daniel Radcliffe, si un jour un biopic sur la star de la saga «Harry Potter» devait voir le jour. L’acteur du «Seigneur des Anneaux» a confirmé au micro de TMZ qu’il lui était dans sa vie souvent arrivé de se retrouver nez à nez avec des fans de la saga «Harry Potter» qui les confondent tous les deux.

S’il n’est pas allé jusqu’à signer des autographes au nom de Daniel Radcliffe, cette erreur sur la personne le fait bien sourire. Et pour cause, Daniel Radcliffe est un «être humain charmant», a même ajouté l’acteur devant la caméra de TMZ.

Cela fait des années que cette ressemblance entre les deux jeunes hommes amuse la Toile.



En 2016, un Gif qui «démontrait» qu’il suffisait de relever légèrement les sourcils d’Elijah Wood pour que Daniel Radcliffe devienne son (quasi) sosie parfait avait fait un carton.

De son côté, Daniel Radcliffe avait confié en 2021 dans une interview pour The Wired, ne pas comprendre que les gens puissent le confondre avec Elijah Wood. Toutefois, il avait concédé posséder quelques caractéristiques physiques communes, tous les deux étant bruns aux yeux bleus et «deux choses fragiles au teint pâle».

Ne tarissant pas d’éloge non plus sur son pair, il s’était montré enthousiaste à l’idée de tourner un jour avec lui, en appelant à l’imagination des scénaristes pour exploiter leur ressemblance à bon escient.

«J’adorerais faire un film avec Elijah Wood. A ce stade, il faudrait que ce soit quelque chose qui utilise sciemment la façon dont le monde nous lie et pense qu’on se ressemble. Je suis très ouvert aux propositions», avait-il ajouté.

En ce début de novembre 2022, il a confié au micro de Drew Barrymore (vidéo à 1’48 ci-dessous) que lorsqu’il lui arrive d'être confondu avec Elijah Wood, il ne révèle pas toujours sa véritable identité, et ce afin de «ne pas gâcher l’expérience du fan», a-t-il dit.

«Un jour, un gars est passé en voiture dans la rue - ma façon préférée d'être reconnu est quand quelqu'un crie avec enthousiasme depuis une voiture alors qu'il continue sa journée. C'est un moment agréable mais rien ne s'attarde et ça va. Mais le type a crié : ‘Hé Frodon, j'ai adoré les films du 'Seigneur des Anneaux’ ou quelque chose comme ça, et à ce moment-là, tu te dis : ‘Il va passer une très bonne journée s'il pense avoir rencontré Frodon’. Alors, j'ai juste réagi en mode, 'Merci mec'».

Excited to reveal that I got together with Daniel Radcliffe for the new issue of @empiremagazine, to chat about 20 years of Lord Of The Rings and Harry Potter. You can pick up a copy here: https://t.co/zzBj91plBF pic.twitter.com/sCEeZxSt96

— Elijah Wood (@elijahwood) February 12, 2021