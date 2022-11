Demi Moore : l'actrice fête ses 60 ans à bord d'un jet privé

Demi Moore célébrait ses 60 ans ce vendredi 11 novembre 2022. L’actrice a posté des photos de la fête, qui a eu lieu à bord d’un jet privé.

En vol, la fête est plus folle. A l’occasion de ses 60 ans, Demi Moore a embarqué le 11 novembre dernier dans un jet privé, avec toute sa famille.

L’actrice a posté des images sur lesquelles on la voit se trémousser pendant que ses proches lui chantent «Happy Birthday». «En train de fêter un anniversaire important, je me sens aimée et reconnaissante ! Merci à tous pour les doux messages», a écrit en légende de la vidéo la star, qui ne quitte plus son petit chien.

Force est de constater que le temps n'a pas d'emprise sur la star de «Ghost», qui, en plus de son look vestimentaire ultra-décontracté, continue d'afficher une silhouette de jeune femme.

«Joyeux anniversaire à mon anomalie médicale préférée. Demi Moore, quelle que soit la colline sur laquelle tu te trouves, montre-moi où commence la montée», a écrit sa fille de 28 ans, Tallulah Belle Willis, née de son union avec l’acteur Bruce Willis.

Les deux autres filles de l'ancien couple - Scout Willis, 31 ans, et Rumer Willis, 34 ans - ont chacune partagé le message de leur sœur cadette sur leur propre Story Instagram.

Enfants et pièces rapportées se sont ensuite retrouvés tous ensemble dans une immense propriété, où les festivités ont continué à battre. Sur une photo, la sexagénaire peut être vue en train de poser dans son salon, tout en tenant plusieurs ballons colorés.