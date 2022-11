Cristiano Ronaldo : ses déchirantes confidences sur la mort de son fils

Dans une interview diffusée ce mercredi 15 novembre, Cristiano Ronaldo s’est confié sur son chagrin déchirant après la mort de son bébé survenue pendant l'accouchement plus tôt cette année, qualifiant ce drame de «pire expérience qu'il ait vécue depuis le décès de son père» en 2005.

Une douleur indicible. Au cours d’un entretien avec Piers Morgan diffusé sur la chaîne TalkTV ce mercredi 15 novembre, la star du football Cristiano Ronaldo est revenue sur la perte d’un de ses jumeaux, mort à la naissance en avril dernier.

«C'est probablement le pire moment qui ait traversé ma vie depuis la mort de mon père», a déclaré Ronaldo. Le sportif a expliqué ce qu’il ne savait pas comment réagir en réalité car à la fois submergé de joie d’accueillir sa petite fille, mais dévasté par la mort de son fils.

La star du football et Georgina Rodriguez avaient annoncé qu'ils attendaient des jumeaux en octobre 2021. «Ravi d'annoncer que nous attendons des jumeaux», écrivait alors le capitaine de l'équipe nationale du Portugal via Instagram. «Nos cœurs sont pleins d'amour - nous avons hâte de vous rencontrer».

En avril, le couple avait révélé que leur fille, Bella Esmeralda, était née mais que son frère jumeau n'avait pas survécu à l’accouchement. «C'est avec notre plus grande tristesse que nous devons annoncer que notre petit garçon est décédé. C'est la plus grande douleur que tous les parents puissent ressentir», avait-il écrit dans un communiqué publié sur Instagram. «Seule la naissance de notre petite fille nous donne la force de vivre ce moment avec un peu d'espoir et de bonheur».

Dans la joie et la peine en même temps

«J'essaie parfois d'expliquer à ma famille et à mes amis proches», a confié Ronaldo à Piers Morgan, car il est difficile pour quiconque de comprendre comment on peut être heureux et malheureux à la fois. «C'est difficile à expliquer - si difficile -. Vous ne savez pas si vous pleurez, vous ne savez pas si vous souriez, vous ne savez pas comment réagir. Vous ne savez pas quoi faire pour être honnête», a-t-il dit.

La terrible épreuve a affecté toute la famille et le moment de l’annoncer à ses quatre autres enfants qui l’attendaient à la maison a été très douloureux. «Georgina est arrivée à la maison, et les enfants ont demandé 'Où est l'autre bébé, où est l'autre bébé ?'», a confié le footballeur. C'est après quelques jours de réflexion que lui et sa compagne ont décidé de révéler la triste nouvelle : «Après une semaine, je me suis dit : ‘Soyons francs, et soyons honnêtes avec les enfants, disons que, Ángel, c'est son nom, est allé au paradis».

En plus de leur petite dernière, Bella Esmeralda, Ronaldo et Rodríguez ont en commun une fille de 5 ans, Alana Martina. Le joueur de Manchester United est également père d'un fils, Cristiano Jr., 12 ans, et de jumeaux de 5 ans, Eva et Mateo. «Les enfants comprennent, nous avons eu des conversations autour de la table et ils ont dit 'Papa, j'ai fait ça pour Ángel' et ils pointent vers le ciel. Ce que j'aime le plus parce qu'il fait partie de leur vie», a-t-il confié avant d’ajouter : «Je ne vais pas mentir à mes enfants, je dis la vérité, ce qui a été un processus difficile.»

«Quand vous avez un enfant, vous vous attendez à ce que tout soit normal», a-t-il expliqué. «Et quand on a ce problème, c'est dur. En tant qu'êtres humains, moi et Georgina avons eu des moments assez difficiles, parce qu'on ne comprend pas pourquoi ça nous est arrivé. C'était difficile, pour être honnête, c'était très, très difficile de comprendre ce qui se passe dans cette période de notre vie».