Lily-Rose Depp dévoile le nom de son icône mode, et c'est touchant

Alors qu’elle fait la couverture du magazine «Elle USA», Lily-Rose Depp a dévoilé le nom des femmes qui l’inspirent, et rend hommage à sa mère Vanessa Paradis.

Un tendre clin d’œil. L’actrice et égérie Chanel, devenue en quelques années l’étoile montante du cinéma et de la mode, s’est prêtée au jeu des questions réponses dans une vidéo partagée par le magazine Elle USA.

Interrogée sur les femmes qui sont pour elle des icônes de la mode, Lily-Rose Depp a fait une tendre déclaration, plaçant Vanessa Paradis sur la première marche des femmes qui l’inspirent. «Mon icône mode ? C’est ma maman», lance souriante la fille de Johnny Depp. Un statut que Vanessa Paradis partage également avec une star américaine bien connue pour ses tenues mémorables. «Et Carrie Bradshaw», poursuit la jeune femme, qui cite également Brigitte Bardot et Jane Birkin.

Mais si Vanessa Paradis est au yeux de Lily-Rose Deep une référence en matière de style, elle l'inspire à tout point de vue. Dans l'interview dévoilée mercredi 16 novembre, cette fois dans les colonnes du magazine, la jeune femme de 23 ans n'a pas non plus manqué de saluer la mère et l'artiste. «C'était vraiment cool pour moi et mon frère de voir notre mère être la personne la plus réconfortante et aimante au monde, mais aussi avoir une vie si riche et bien remplie, la regarder monter sur scène et chanter pour des milliers de personnes, et d'être tellement en harmonie avec elle-même et son art», a expliqué l'artiste, qui ne se confie que très rarement sur sa vie privée.

Lily Rose Depp fan de catherine deneuve

Alors que l'actrice franco-américaine sera prochainement à l'affiche de la mini-série «The Idol», avec et de The Weeknd, une autre star française a également marqué la jeune femme. Et pour cause, «Peau d'âne», campée par Catherine Deneuve dans le film de Jacques Demy, n'est autre que son personnage de fiction préféré, a par ailleurs confié l'artiste.

C'est dans un autre registre que le public découvrira donc Lily-Rose Depp dans la série «The Idol», dont la sortie est prévue en 2023. Elle y campe, en effet, une pop star montante dans cette création résolument sulfureuse, mettant en scène sa relation avec un propriétaire de club et leader d'un culte secret.