Nabilla assume les kilos pris depuis ses grossesses

En voyage au Brésil avec son mari Thomas Vergara, Nabilla a donné de ses nouvelles sur les réseaux. Alors qu’elle pose en maillot de bain, la femme d’affaire assume parfaitement les kilos pris après la naissance de ses deux garçons, et fait taire les mauvaises langues.

Bien dans sa peau. Nabilla a pris du poids mais peu importe. La trentenaire, en vacances à Rio avec son mari, a fait passer le message dans sa story Instagram. Après avoir reçu plusieurs commentaires désobligeants, l’influenceuse s’est en effet offert une mise au point et assume parfaitement sa prise de poids, après la naissance de ses deux garçons Milann, 3 ans et Leyann, né en juin dernier.

douze kilos en plus dont elle est fière

Sur une photographie la montrant en maillot de bain sur la plage, Nabilla a ainsi noté noir sur blanc : «Je suis comme je suis. Après deux grossesses, le corps change et je l’aime encore plus vraiment. #fieredemoncorps».

Elle ne s’est pas arrêtée là puisqu’elle a également révélé le nombre de kilos qu’elle a gardé de ses deux grossesses. «Oui, je pèse douze kilos de plus et je suis très heureuse comme ça. Merci pour vos commentaires. J'ai fait deux petits garçons magnifiques, le reste m'importe peu». Un message, on ne peut plus claire.

Elle avait d’ailleurs pu compter sur ses followers pour voler à son secours face aux mauvaises langues. «Ceux qui critiquent sont tous simplement frustrés et jaloux». «Les gens et leur aigreur… vraiment no comment», ont ainsi réagi plusieurs de ses fans.