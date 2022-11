Twitter : Kanye West fait son retour sur le réseau d'Elon Musk avec un message ambigu

Alors que le compte Twitter de Kanye West avait été suspendu après la publication de messages antisémites en octobre dernier, le rappeur a fait son retour ce dimanche sur le réseau social racheté depuis peu par Elon Musk, comme certains autres bannis célèbres.

Un premier tweet. Après Donald Trump, dont le compte Twitter a été réactivé samedi par Elon Musk, c’est au tour de Kanye West de se voir à nouveau rouvrir les portes du réseau social. L’artiste controversé, dont le compte avait été désactivé après des posts antisémites, a publié son premier message hier.

«Test Test, Voir si mon Twitter est débloqué», a ainsi partagé Kanye West. Une publication à laquelle a d’ailleurs réagi Elon Musk, nouveau propriétaire de Twitter depuis le 28 octobre dernier, expliquant : «Ne tuez pas ce que vous détestez. Sauvez ce que vous aimez».

Quelques heures plus tard, Kanye West s’est fendu d’une seconde publication dans laquelle il n’a partagé qu’un seul mot, «Shalom», qui signifie «paix» en hébreux et peut également prendre le sens de «bonjour ou au revoir».

Ces deux publications ont suscité plusieurs réactions sur Twitter, certains enjoignant l'artiste de «partir» et manifestant leur désapprobation, d'autres se félicitant de son retour. Interpellé par une internaute demandant à Elon Musk d'agir sur les discours de haine de Kanye West et le mal que cela fait à des innocents, le patron de Twitter lui a répondu en partageant la nouvelle politique du réseau social, depuis qu'il l'a racheté 44 milliards de dollars fin octobre.

«La nouvelle politique de Twitter est la liberté d'expression, mais pas la liberté d'accès. Les tweets négatifs, haineux seront «déboostés» et démonétisés au maximum, donc Twitter ne recevra aucune publicité ni aucun autre revenu. Vous ne trouverez pas le tweet à moins que vous ne le recherchiez spécifiquement, ce qui n'est pas différent du reste d'Internet», peut-on lire.

@elonmusk Do something about this #hatespeech by Kayne. If your his friend he needs help. Him doing this on Twitter isn’t helping him or his children. It’s hurting innocent people that the world has mistreated for no reason too long. https://t.co/jjOmPkZoA5 pic.twitter.com/qk3Vv0e6rD

— Marcy Foxfire  (@MarcyFoxfire) November 21, 2022