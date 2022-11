La fille de Kobe Bryant, Natalia, harcelée et menacée par un homme

Selon le site américain TMZ, la fille du regretté Kobe Bryant, Natalia, âgée de 19 ans, aurait entrepris des démarches afin d’obtenir une ordonnance restrictive à l’encontre d’un homme de 32 ans qui la harcèle depuis 2 ans.

L’inquiétude monte. Selon le site américain TMZ, Natalia Bryant, la fille de l’ancienne gloire de la NBA, Kobe Bryant, vient d’entreprendre des démarches administratives auprès du tribunal afin d’obtenir une ordonnance restrictive à l’encontre de Dwayne Kemp, un homme de 32 ans qui la harcèle depuis 2 ans. La jeune femme affirme qu’il croit fermement qu’elle et lui entretiennent une relation romantique, alors qu’ils ne se sont jamais rencontrés.

Elle explique vivre dans la peur permanente, le jeune homme mettant tout en œuvre pour tenter d’entrer en contact avec elle, comme cette fois où il s’était présenté dans son dortoir à l’université USC. D’autres sources affirment qu’il aurait été également aperçu errant dans les couloirs de l’école à sa recherche.

Le site TMZ précise que la police de Los Angeles, qui s'est également saisie de l'affaire, s’inquiète d’autant plus que Dwayne Kemp chercherait à faire l’acquisition de plusieurs armes à feu, un AK-47 et un Glock. Selon les documents obtenus par TMZ, le jeune homme possède un casier judiciaire, et aurait été arrêté et/ou condamné pour au moins 4 crimes, dont certains impliquant l’utilisation d’armes à feu.

Natalia Bryant précise que Dwayne Kemp lui aurait envoyé un message privé sur les réseaux sociaux avec une photo de son défunt père. «Merci à lui de t’avoir donné naissance, idéalement nous pourrons donner naissance à ‘Kobe’», aurait-il écrit, insinuant vouloir d’elle un enfant qui ressemble à Kobe Bryant. La demande d’ordonnance restrictive de Natalia Bryant est soutenue par la police de Los Angeles. Celle-ci obligerait le jeune homme à se maintenir à une distance de plus de 180 mètres d’elle, de sa maison, de son lieu de travail, du dortoir de son université, et de sa voiture.