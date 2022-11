Ryan Reynolds dévoile ses difficiles répétitions de danse, sa femme Blake Lively lui répond tendrement (Vidéo)

Blake Lively est la première fan de son époux Ryan Reynolds. Même quand l'acteur sous-entend avoir quelques progrès à faire en danse, vidéo à l'appui, l'actrice enceinte de leur quatrième enfant est sous le charme.

Un couple plein d'humour. Alors que Ryan Reynolds a partagé sur Instagram la vidéo des répétitions de danse de son nouveau film «Spirited, l’Esprit de Noël», sorti le 18 novembre sur Apple TV, son épouse a visiblement totalement craqué pour sa performance. L'actrice de «Gossip Girl», enceinte de leur quatrième enfant, lui a fait savoir avec humour.

Dans ce clip, Ryan Reynolds et Will Ferrell enchaînent les mouvements d'une chorégraphie, qui comme le sous-entend Ryan Reynolds leur a donné du fil à retordre. «Vous devez être prêt à être mauvais dans quelque chose si vous voulez être… un peu moins mauvais dans ce domaine ? Pour preuve, voici Will et moi !», a ainsi commenté l'acteur en légende.

Si l'acteur émet des doutes sur ses facultés de danseurs, visiblement Blake Lively a beaucoup aimé, au point d'être prête à agrandir encore un peu plus leur famille. «Pouvez-vous tomber enceinte pendant la grossesse ??», a réagi avec humour l'actrice de 35 ans, toujours sous le charme de Ryan Reynolds, après onze ans de mariage, trois enfants et un nouveau-né à venir.