Affaire Sofiane Bennacer : Valeria Bruni-Tedeschi sort du silence et dénonce un «lynchage médiatique»

L'actrice et réalisatrice Valeria Bruni-Tedeschi a dénoncé ce vendredi un «lynchage médiatique» après la parution d'une enquête du journal Libération sur l'acteur Sofiane Bennacer. A l'affiche de son film «Les Amandiers», le comédien a été mis en examen pour des faits de viols et violences sur trois anciennes compagnes.

Elle était d'abord restée muette, mais ce vendredi la réalisatrice n’a pas retenu ses mots. Alors que son compagnon et révélation de son dernier film «Les Amandiers», Sofiane Bennacer, a été mis en examen pour les viols présumés sur deux anciennes compagnes, et des violences sur une troisième, Valeria Bruni-Tedeschi a fait part de sa colère.

«À ce jour tout le monde sait qu'il n'a pas été jugé, et un tel procédé relève, selon moi, d'un pur lynchage médiatique, procédé très éloigné d'une volonté d'informer de façon objective et impartiale», a écrit la réalisatrice du film dans un communiqué, relayé par l'Agence France-Presse.

Qualifié de «scandale des amandiers» par Libération, l’affaire a également secoué le monde du 7e art et mené à l’exclusion de Sofiane Bennacer des nominations au César du meilleur espoir masculin 2023. L’acteur et compagnon de Valeria Bruni-Tedeschi a quant à lui contesté toutes les accusations, et ne cesse de clamer son innocence.

Une crucifixion pour Carla Bruni

Face à ce scandale qui éclabousse sa sœur, Carla Bruni a elle aussi témoigné de son soutien à l’acteur de 27 ans. Dans un long message publié sur Instagram, l’épouse de Nicolas Sarkozy a fait part de toute son indignation à la suite de la une du quotidien français.

«Condamner à la une d’un journal, de nos jours, c’est condamner tout court. C’est crucifier quelqu’un, sans même savoir ce qu’il en est vraiment. C’est bafouer l’un des fondements de nos démocraties», a-t-elle écrit.

Furieuse, l’ex-mannequin a même regretté d’avoir acheté le journal qu’elle a qualifié de «pauvre organe d’establishment». «Tu es une enseigne vide, un pauvre reste de gloire passée, une illusion. Tu devrais changer ton nom Libération, la liberté n’est plus ton affaire», a ajouté Carla bruni avant d’apporter son «soutien total et absolu» à sa sœur.