Mylène Farmer : son manager fait de rares confidences et révèle que la discrète chanteuse a «très peu de proches»

Thierry Suc, qui travaille avec Mylène Farmer depuis de nombreuses années a, ce 24 novembre, fait de rares confidences sur la très discrète chanteuse dont le nouvel album vient de sortir. Le manager a notamment révélé que la star aux millions d'albums vendus ne comptait dans son entourage que «très peu de proches».

Après 40 ans de carrière et alors que sort ce vendredi 25 novembre son nouvel album très attendu intitulé «L’Emprise», Mylène Farmer continue de cultiver le grand mystère autour de sa vie privée. Lors d’un entretien accordé au Parisien, son manager Thierry Suc a cependant fait quelques révélations, laissant ainsi entrevoir le caractère plutôt solitaire de la star aux millions d’albums vendus.

«Elle a très peu de proches. Elle se nourrit de l'amour de ses animaux, qui sont très importants dans sa vie, sa chienne, un berger suisse, et ses chats», a déclaré celui qui collabore avec elle depuis ses débuts.

Mais si la chanteuse se fait rare, elle ne se coupe pas pour autant du monde, affirme-t-il. «Elle ne se cache pas. Elle va voir des expositions, va au cinéma, au restaurant, à des concerts… Elle est très curieuse. Elle aime lire, voit beaucoup de films, a besoin de se nourrir de tout ça», a-t-il confié.

Réussir à entrer dans son cercle privé, à l’instar de quelques personalités, comme Vincent Lindon, Jean-Baptiste Mondino, Mélanie Laurent ou encore Tahar Rahim, comme le cite le Parisien, c’est avant tout acquérir sa confiance, explique-t-il. «Quand elle fait confiance, c'est pour toujours, mais elle met du temps à donner accès à son intimité», dit-il. «Avec Woodkid par exemple (compositeur en vogue avec qui elle a travaillé sur «L’Emprise» qui sort ce 25 novembre, ndlr.), elle est amie. Ils se voient, créent, rient ensemble».

Ce que l'intéressé confirme : «On passe beaucoup de temps ensemble. On a une passion commune pour les chiens. Ce qui nous unit aussi c'est qu'on est tous les deux passionnés par l'idée de faire notre travail au mieux mais tétanisés par l'exposition et la médiatisation», a confié Woodkid au Parisien. Il ne tarit pas d’éloges pour la chanteuse : «Sa manière de gérer sa carrière et d'être aujourd'hui une icône inattaquable est un modèle de sobriété et d'élégance. Pour moi, c'est de l'ordre du sacré, presque une image divine».

Leur collaboration réjouit déjà les fans qui attendaient avec grande impatience ce retour. Pourtant tout n'a pas été simple, comme elle l’a expliqué dimanche dernier dans le JDD. «Pendant longtemps, j'ai été incapable d'écrire un seul mot. Je pensais tout arrêter. Puis c'est arrivé d'un seul coup. J'étais comme la marée montante», a déclaré Mylène Farmer dont les ventes devraient comme d'habitude déclencher un raz-de-marée.